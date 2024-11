“Está coronado como infiel...”: Yuli Cagna comenta los motivos de sus votos en polémica actividad en “Palabra de Honor”

Se han emitido apenas tres capítulos del nuevo reality show de Canal 13, “Palabra de Honor”, y ya se han podido ver varias peleas, difíciles competencias, eliminaciones y cómo no, polémicas. Justamente una de las más recientes fue provocada por una actividad donde se separó a hombres de mujeres, quienes votaron en varias categorías, provocando varios problemas posteriores.

De esta manera, una de las participantes que encendió la polémica fue Yuli Cagna, al entregar votos a dos personas en la categoría “mejor amante”; por su novio, Vico, y por Josué, lo que generó de inmediato la molestia de su actual pareja, quien en pantalla señaló que la joven “no respeta nada en esta casa”.

De hecho, más tarde, el argentino le reprochó lo ocurrido a Yuli Cagna, señalándole que “espués no me pidas boludeces, no sean injusta porque me reprochas todo. Pensé que éramos más fuertes como pareja. Yo llego a hacer eso y me matas”, le reclamó, ante lo cual la joven no tuvo otra opción que disculparse.

Yuli Cagna explicó sus votos

Así, Cagna tuvo un breve contacto con Publimetro.cl, donde comentó el motivo de sus votos, asegurando que todo fue parte de un juego que Vico no entendió.

“Cuando voté por Josué como mejor amante, Vico se puso celoso. Lo hice porque me lo insistió Karla, como un juego, no fue por nada en especial. Pero me trajo problemas, él es muy celoso. Yo también soy muy celosa, pero he mejorado mucho, antes era peor. Por ejemplo, la dupla de Vico con Anyella no me genera celos, yo sé la intención de ella y confío en él”, explicó la joven que antes estuvo en “La isla de las tentaciones” y con quien estuvo durante ocho años.

Y justamente por la participación en ese reality show es que eligió el voto del “más infiel”, el que fue otorgado a Mel, quien “arrasó” en dicha categoría.

En ese sentido, Yuli Cagna dijo que “escogí a Mel como el más infiel porque me fue infiel a mí, con Milagros (En “La isla de las tentaciones”), y está coronado como infiel. Pero estoy segura que en los ocho años que estuvimos juntos no me fue nunca infiel, así que tengo este dolor en el pecho por cómo lo juzga la gente. Conmigo siempre fue un 10, era un chico muy bueno, no era ni de salir ni carretear, entonces aunque se haya portado como el c… en el reality, es injusto tratarlo mal por infiel siempre”, aseguró la joven.