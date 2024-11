“Sentí que me moría”: Lisandra Silva terminó en la clínica tras tomar popular medicamento para bajar de peso

La modelo cubana Lisandra Silva, conocida por su participación en realities y su actividad como influencer, reveló recientemente en Instagram una aterradora experiencia tras el uso de Ozempic, un medicamento indicado para la diabetes que, en los últimos tiempos, ha ganado popularidad como ayuda para bajar de peso.

Silva explicó que decidió probar el Ozempic luego de la recomendación de un médico, en un intento por reducir peso tras sus dos embarazos. Sin embargo, su experiencia fue todo menos positiva. “Me lo puse una vez para probar, ya que hablaban tanto de eso, y terminé en el hospital” , confesó en sus redes sociales.

La modelo relató que el medicamento le produjo una baja de azúcar tan drástica que sintió que estaba a punto de desmayarse. “Me bajó tanto la azúcar que tuve que hacer una llamada al papá de los niños cuando sentí que me desmayaba y mis hijos estaban dormidos junto a mi. Gracias a Dios no pasó nada pero sentí que me moría y llegué a la clínica en silla de ruedas” , recordó Silva.

El uso de Ozempic como método para perder peso ha sido un tema de creciente debate. Aunque su indicación principal es el tratamiento de la diabetes, algunas personas han recurrido a él debido a sus efectos sobre el apetito y el metabolismo. No obstante, expertos advierten que su consumo sin supervisión o en personas no diabéticas puede provocar efectos secundarios graves, como hipoglucemia, náuseas, mareos, entre otros riesgos.

Tras lo vivido, Lisandra hizo un llamado a sus seguidores para que reconsideren este tipo de opciones y opten por métodos más naturales y seguros para mejorar su salud y bienestar. “Mi Ozempic es: dieta ayurveda, meditación, ejercicio en la naturaleza”, expresó en su cuenta, promoviendo un enfoque basado en hábitos saludables. En su mensaje, la influencer insistió: “¡Por favor, escuchen mi consejo! No hay nada como un estilo de vida saludable. ¡NO INVENTEN!”.