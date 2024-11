Por vender contenido erótico: La dura crítica de Sergio Rojas a Faloon Larraguibel en debut de Palabra de Honor

Tras la final de ¿Ganar o servir? Canal 13 dio comienzo de manera inmediata a su tercer reality consecutivo Palaba de Honor. En el adelanto del segundo capítulo se mostró el tenso cara a cara que tuvieron Faloon Larraguibel y Sergio Rojas, quien la recriminó por su trabajo vendiendo contenido erótico en plataformas para adultos.

PUBLICIDAD

Todo partió cuando la animadora lo cuestionó por su trabajo como periodista farandulero y lo recriminó por hablar de ella y su vida privada.

Pero, lejos de quedarse callado, Rojas defendió su profesión, argumentando que no había dicho ninguna mentira. “Yo he opinado de cosas que, a lo mejor, a ti no te gustan... pero nunca han sido mentira”.

“¿Y qué sabes tú si son mentira?”, respondió la exanimadora de Sabores y también participante de ¿Ganar o servir?

“Obvio que lo sé. Si, en el fondo, mis comentarios (tiene relación con que) ahora estás trabajando en un portal para adultos”, señaló el animador de Que te lo digo, espacio de Zona Latina donde comentaron el debut de Faloon en la página Onfayer.

Pero, el punto álgido de la discución fue cuando el periodista la reprochó por lucrar con su cuerpo en la plataforma.

“Yo prefiero tener otros caminos, no te juzgo, para nada. Pero lo que hago es dar una opinión...Prefiero tener la casa propia pero, a lo mejor, trabajando de otra manera”, dijo tajante, claramente desaprobando su manera de conseguir el dinero.

PUBLICIDAD

Con ese adelanto, queda saber cuál será la respuesta que Faloon entregará a tan severa crítica.

El buen debut de Palaba de Honor

Tras el impactante final de “¿Ganar o Servir?”, llegó el turno del nuevo reality show del 13 y con un formato totalmente diferente: “Palabra de honor”, ambientado en un reformatorio militar.

Y el público acompañó fuertemente a la nueva apuesta, ya que entre las 22:55 y las 00:32 horas, el nuevo programa animado por Sergio Lagos y Karla Constant lideró ampliamente en sintonía con un promedio de rating on line de 18,6 puntos y un peak de 23,1 unidades. En el mismo horario, TVN obtuvo 4,7 puntos; Mega 6,3; y Chilevisión 4,3 unidades.

De esta manera, “Palabra de honor” arrasó en audiencia con su capítulo estreno, siguiendo la tendencia de sus antecesores, “Tierra brava” y “¿Ganar o servir?”, y ratificando la condición del 13 de ser “el canal de los realities”.