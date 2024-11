Una nueva enemistad nació en “Palabra de Honor”: Faloon Larraguibel y Gala Caldirola ya no se pueden ver

Quedan tan sólo dos días para el estreno del nuevo reality de Canal 13, “Palabra de honor”, programado para este domingo 3 de noviembre. Dentro del encierro ya está todo pasando: desde flechazos, antiguas amistades convirtiéndose en rencillas, enemistades pasadas se dan una nueva oportunidad, incluso divertidos chascarros en triángulos amorosos.

El periodista Andrés Caniulef, según dicen los informantes al interior del reformatorio, está interesado en uno de sus compañeros de encierro, al que viene recién conociendo, por lo que no es su antiguo novio, Sergio Rojas.

“Es el hombre más guapo que yo he visto en mucho tiempo. Me gusta, me encanta, es un hombre para enamorarse. Además de lindo, es un tipo sensible, amoroso. Pienso que hay una puerta abierta para mí, me encantaría tener una historia con él”, aseguró el comunicador sobre el misterioso galán.

Palabra de Honor Gentileza: Canal 13

Gala de muerte con Faloon

Luego de su salida de “¿Ganar o Servir?”, Faloon Larraguibel y Gala Caldirola terminaron su incipiente amistad, de modo que su reencuentro en “Palabra de honor” será casi de enemigas. ¿Qué opinan ambas al respecto?

“Faloon no tiene el concepto de amistad que tengo yo, porque cuando salí del reality vi muchas cosas que me dolieron y me molestaron un montón. Estoy súper decepcionada con ella”, afirma Gala sobre la ex “Yingo”.

“Ella puso muchas palabras en mi boca que yo en ningún momento dije. Hoy ya no me interesa ella, es cansadora”, dice por su parte Faloon.

Gala Caldirola y Faloon Larraguibel en “Ganar o Servir”

Los calzoncillos de Mel

Según se cuenta desde el encierro, una divertida situación se vivió entre Mel Alcalde, Yuli Cagna y Vico Bouvier al encontrarse en “Palabra de honor”. Esto porque Vico, el nuevo novio de Yuli, llegó al reality usando una prenda que Mel había dejado sin querer en la casa que compartía con la argentina.

“Resulta que cuando empaqué mi ropa para venirme al reality vino acá un calzoncillo de Mel, porque es de la misma marca de los míos. Un día Mel me vio cambiarme así que se lo tuve que contar”, explica al respecto Vico, aclarando que tiene pensado quedarse con la prenda.

“Me parece bizarro. La verdad es que yo no usaría un bóxer de él, pero es cosa de cada uno”, opina por su cuenta Mel, riendo.

Palabra de Honor Gentileza: Canal 13

Yuli advierte a Rubí

Cuando Rubí Galusky estaba en “¿Volverías con tu ex?” tuvo un gran conflicto con Yuli Cagna, que derivó en una cachetada que terminó dejando a la chilena expulsada del reality.

Ahora, ocho años después, ambas mujeres se reencontrarán en “Palabra de honor”, y Yuli dice estar dispuesta a darle una oportunidad a Rubí. Sin embargo, lanza una advertencia.

“Espero que la reformen y esta vez no golpee, porque ella siempre arranca bien y se le vuelan los patos”, indica la argentina sobre su compañera.