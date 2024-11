Íngrid Cruz tuvo un rol protagónico en el matrimonio de Rodrigo Díaz: Fue la maestra de ceremonia

Esta semana se celebró el matrimonio del bailarín Rodrigo Díaz con Enzo León, el cual convocó a figuras del espectáculo como Christián Ocaranza y Thiago Cunha. Sin embargo, fue una actriz que tuvo un rol protagónico dentro de la ceremonia.

PUBLICIDAD

Una de las amigas más cercanas del exparticipante de “Rojo, la actriz Íngrid Cruz, estuvo encargada de ser la maestra de ceremonia en esta unión, quien calificó la experiencia de haber desempeñado este rol como un honor. “¡El matrimonio estuvo hermoso, lleno de amor y buenas vibras!”, partió comentando en su cuenta de Instagram.

La mujer que encarnó a Gretel en “Brujas” publicó imágenes de su celestial atuendo que utilizó para desempeñar este rol. “Siempre me pongo tan nerviosa cuando hago de maestra de ceremonias... Es tanta la responsabilidad de que todo salga maravilloso y ¡Es tan fuerte sentir que uno está ayudando a crear uno de los recuerdos más lindos de la vida!”, escribió.

“Espero haber dado el ancho en la ceremonia porque ¡en el matrimonio lo dimos todo! Rodri y Enzo los amo”, cerró la afamada actriz nacional.

La boda de Rodrigo Díaz

La noticia la dio el portal de espectáculos Infama, quienes comunicaron de la realización de esta ceremonia que festejó y formalizó el amor entre Rodrigo Díaz y Enzo León, la cual se realizó este pasado miércoles 30 de octubre.

En una fotografía compartida en Instagram, se ve a Díaz y León Díaz brindando con copas de espumante, aunque sin muchos detalles adicionales, ya que ambos han optado por mantener la ceremonia en la privacidad.

La noticia del matrimonio de Díaz y León Díaz no sorprendió a sus seguidores, pues el bailarín ya había anunciado el año pasado sus planes de casarse. En una entrevista televisiva, Díaz comentó: “El próximo año me caso. Yo siempre decía que nunca me iba a casar y bueno, la verdad que llegó el amor”.

Enzo León Díaz, es comunicador audiovisual titulado en 2013 en el instituto profesional DUOC UC, y quien ha acompañado a Rodrigo no solo en el ámbito personal, sino también en el profesional. Él se desempeñado como process manager en la Academia de Baile de Rodrigo Díaz desde 2018. La pareja ha compartido momentos significativos y ha enfrentado juntos desafíos personales y profesionales.