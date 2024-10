“Pensé que iba a ser un plato innovador y la iba a romper, pero no”: Joche Bibbó habló sobre su fugaz paso por “Top Chef Vip”

Durante esta semana se estrenó la segunda temporada del programa “Top Chef VIP”, donde Joche Bibbó se convirtió en el primer eliminado tras no convencer a los jurados Sergi Arola, Fernanda Fuentes y Benjamín Nast con su preparación.

Cabe recordar que el argentino realizó un plato llamado “Chicken protein”, el cual consistió en una propuesta de pizza donde la masa estaba hecha de pollo en lugar de harina.

“Fue un muy corto paso, es verdad. Estoy decepcionado conmigo mismo”, fueron las palabras del modelo al conocer la decisión de los jueces.

“Me equivoqué”

Ahora, en una conversación con Página 7 habló sobre su experiencia en el espacio culinario: “Definiría mi paso como ‘súper fugaz’. No tuve tiempo ni de conocer a los participantes ni tampoco a los chefs. Me quedé con un sabor amargo, obviamente, con la eliminación”, reconoció.

“Nunca me había pasado esto de participar en un programa tan lindo e irme tan rápido, pero fue una bonita experiencia igual”, expresó al medio ya mencionado, revelando que es un espacio distinto “donde la prioridad es la cocina y hay que saber hacerlo bien”.

“Para mí era algo muy simple: había que preparar algo que alguien hiciera en su casa y que funcionara. Yo lo encontré un plato saludable y con 3 ingredientes lo podías hacer”, explicó Joche respecto a su elección de preparación.

Eso sí, aseguró que cometió en error que le costó su participación: “El programa es Top Chef y me equivoqué. Yo no quería hacer papas fritas, asado o carne. Todo el mundo iba a hacer eso. Por dentro pensé que iba a ser un plato innovador y la iba a romper, pero no funcionó”.

Sobre la evaluación que realizaron los chefs, el exchico reality enfatizó en que “no fueron tan duros. Capaz que tienen razón y era muy básico, no resultó, estaba mal emplatado. No estuvo acorde al nivel del programa”.

Finalmente, Bibbó comentó: “Yo me divertí y lo pasé bien. Consulté si hacía ese plato, le pregunté hasta a mi novia, y no me arrepiento”, sentenció.