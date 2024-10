“No me he arrepentido de la decisión que tomé”: Florencia Araneda confesó cómo ha sido estar lejos de su familia y su faceta de influencer en Chile

Ya han pasado tres meses desde que Florencia Araneda regresó a Chile, dejando atrás a su familia en Estados Unidos para enfocarse en sus proyectos personales.

PUBLICIDAD

En este contexto, es donde la hija de Rafael Araneda y Marcela Vacarezza contó detalles de cómo han sido estas semanas en su país y reveló qué ha sido lo más difícil.

“Estoy súper feliz, ha sido una muy buena experiencia, no me he arrepentido de la decisión que tomé para nada”, sostuvo en una conversación con Página 7.

Sin embargo, admitió que “obviamente uno echa de menos a la familia todos los días, a mis papás, a mis hermanos, a Benji, que obviamente me pierdo sus logros, sus cositas, pero bueno, es parte de toda decisión que tiene sus pro y sus contras. A veces toca elegir”.

De igual manera, comentó que ahora debe dividir sus tiempos para grabar algunos capítulos del podcast familiar llamado “Tenemos que hablar”.

“Hemos tenido que arreglarnos para yo poder ir en una fecha donde todos podamos, y así poder dejar la mayor cantidad de capítulos grabados para no tener que hacerlo a través de una pantalla, como tendría que ser en el caso de que no pudiera viajar, pero por lo menos hasta ahora hemos podido organizarnos súper bien”, destacó.

La nueva faceta como influencer

Desde que llegó a Chile, Florencia Araneda ha logrado desenvolverse en su faceta como influencer y en estos meses ha trabajado con varias marcas para crear contenido.

PUBLICIDAD

En este sentido, la hija del animador comentó que en ningún momento regresó a nuestro país con este objetivo, aunque está agradecida que las cosas se hayan dado de esta manera.

“Si soy muy honesta, no me vine para potenciar mis redes sociales. Creo que fue algo que se dio y estoy súper agradecida de que se haya dado una vez que llegue, pero fue una decisión más por donde yo me veía y me proyectaba a futuro”, puntualizó.

Finalmente, señaló que “desde que me fui siempre había como tenido ese bichito de querer volver y me sentía siempre en Chile súper en casa, entonces por eso tomé la decisión”, cerró.