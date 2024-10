“La voy a olvidar completamente”: Pangal Andrade se confiesa sobre su grave lesión en la previa de la final de “¿Ganar o Servir?”

Durante el más reciente capítulo de “¿Ganar o Servir?” pudimos ver como Pangal Andrade se convirtió en el finalista del reality, esto tras enfrentarse en un duelo contra Faloon Larraguibel.

PUBLICIDAD

Ahora, el deportista del Cajón del Maipo deberá enfrentarse a Pancho Rodríguez en la prueba final que se emitirá en vivo este domingo después de T13 Central, por las pantallas de Canal 13.

En este contexto, es donde Publimetro tuvo la oportunidad de conversar con el chico reality y conocer cómo se siente al saber que se tendrá que enfrentar a su compañero en pocos días.

En dicha instancia, Andrade nos habló sobre la grave lesión que se hizo en el programa de Canal 13, conocida como la “hernia del deportista”.

“Bueno, la lesión está pero la voy a olvidar completamente. Tengo que olvidarla, o sea, la pubalgia duele y es una lesión bien complicada, aunque igual voy con todo”, aseguró Pangal, enfatizando en que esta lesión “no es una razón para estar más débil y que “es parte de”.

“Voy con todo, mentalizado a ganar, al 100%. Esa es mi meta. Levantar la espada al final”, comentó seguro a nuestro medio.

Sobre si se encuentra nervioso por enfrentarse a Pancho Rodríguez, Pangal confesó que sí porque es una instancia bastante diferente a lo que pasó en “Año 0″, el reality de Canal 13 donde se coronó como ganador.

PUBLICIDAD

“Estoy más viejo, aparte de eso, no estoy yendo contra un Frank Lobos, que fue en Año 0. En ese momento, yo tenía 25 y era una bestia. No voy contra un Luis Mateucci o Facundo o Fabio, estaría más tranquilo y no vendría entrenando, ahora voy contra un campeón”.

Según las palabras de Andrade, su contrincante “es una eminencia en Perú. O sea, nadie le gana y lleva nueve años invicto. Aquí en Chile ganó, también ganó Ecuador, Uruguay, Paraguay y despúes creo que fue a México y ganó. O sea, para los peruanos es como... ¡El dios!”.

La presión de convertirse en campeón

De igual manera, Pangal nos confesó que este contexto “me genera mucha presión”, aunque “al mismo tiempo una presión entretenida. O sea, yo nunca me pude medir con Pancho en ¿Ganar o Servir?, no hubo ni una prueba que nos pudimos medir. Las competencias de equipo sí, pero no hubo ni una prueba que uno diga ‘wow sí', voy contra un weón que vive de los reality”.

“Voy contra un gallo que te sabe subir una escalera, contra un weón que sabe tener la técnica para subir una red, un weón que sabe empujar, que sabe cuándo apretar y cuándo no. No, voy contra un gladiador”, aseguró.

Sobre si han hablado durante estos días, Pangal comentó que no debido a que no lograron crear un vínculo en el reality. ”No, no es mi amigo, somos muy diferentes. Somos, digamos, rivales”.