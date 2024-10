“Ya no me encuentro en una relación”: Cony Capelli compartió reflexión sobre su ruptura amorosa

Durante la tarde de ese lunes 28 de octubre, la reluciente bailarina, exjugadora de Gran Hermano Chile y flamante ganadora de la temporada debut en 2023, Constanza Capelli, compartió un mensaje respecto a su última relación amorosa que mantuvo con el modelo peruano Luis Miguel Castro.

La joven panelista de la edición 2024 de dicho programa de telerrealidad –que terminó dando como ganadora a la chica reality brasileña Michelle Carvalho– quiso expresar una reflexión en torno al vínculo que formó con el del país del ceviche.

En ese sentido, Capelli comenzó su escrito señalando que “una vez más, me encuentro en la injusta posición de tener que aclarar detalles íntimos de mi vida privada por los constantes comentarios que se ha hecho a partir de dichos de terceras personas sobre mí”.

Luego, en un intento de despejar cualquier tipo de dudas y rumores sobre esta situación, detalló que “quiero aclarar que yo ya no me encuentro en una relación amorosa hace un tiempo y que las razones tienen que ver únicamente con mi ex pareja y yo” .

“No pensé que tendría que salir a aclarar algo debido a que mi relación me corresponde únicamente a mí y a él, por lo que no es de incumbencia de nadie mi estado civil actual, pero ya que debido a que incluso es un vivo el día de ayer se mencionó su nombre, muchas personas se atribuyeron el derecho de escribirle de manera ofensiva”, agregó la participante de Top Chef VIP Chile 2024.

Sumado a todo lo anterior, dejando en claro la madurez con la que tomó junto al peruano esta íntima decisión, Capelli sostuvo que “ nosotros con mi ex pareja mantenemos una relación. de mucho cariño y apoyo. Ambos como adultos nos deseamos lo mejor y no nos manejamos en el lenguaje que muchos hablan ya que es la relación más bonita que he tenido y no dejaremos que eso se ensucie por suposiciones falsas”

“Gracias y un abrazo a todos quienes apoyan y comunican de una manera amable, cariñosa y respetuosa. Quien busca fama, encuentra ruinas”, sentenció Cony.