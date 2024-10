“No me gusta el sitio en general” y “es muy frío” Florencia Araneda reveló por qué quiso dejar Miami para vivir en Chile

Durante el nuevo capítulo de “Tenemos que Hablar”, Florencia Araneda nuevamente habló sobre su vida en Estados Unidos y los motivos por los cuáles decidió dejar su vida familiar para venir a hacer su camino en solitario en nuestro país.

PUBLICIDAD

Cabe recordar que fue en agosto de este año en donde la hija de Rafael Araneda y Marcela Vacarezza dejó el país norteamericano tras cuatro años viviendo en Miami debido al trabajo de su padre como rostro del programa “Enamorándonos” de Univisión.

Sin embargo, Florencia decidió tomar sus maletas y devolverse a Chile con el objeto de enfocarse en sus proyectos personales en Chile.

No le gustó Estados Unidos

En este contexto, es donde la hija del comunicador confesó los detalles su decisión para regresar al país.

En primera instancia, la hija de Marcela Vacarezza comentó que su experiencia viviendo en Estados Unidos no fue mala, pero nunca se sintió 100% cómoda.

“Por más que no lo pase mal en un lugar, yo creo que es importante sentirse en su casa donde está viviendo y yo siempre sentí Estados Unidos como un lugar provisorio”, expresó en el más reciente episodio del podcast familiar.

De hecho, Florencia aclaró que: “No me gusta el sitio en general, hay muchas cosas que no me gustan, que no comparto ni me proyecto a futuro. Siempre he dicho que jamás me gustaría, si el día de mañana tengo hijos, que vivieran acá”, aseguró.

PUBLICIDAD

En esa línea, la pequeña Araneda sostuvo que otro de los factores que influyó en su decisión fue el sistema educacional. ”Es entretenido porque no te exigen nada, pero es muy frío también”, expresó.

“Llegué en una etapa donde era un colegio muy grande, poco cercano, donde uno no comparte clases, tenía cursos diferentes en mis ocho clases. No me gustaba”, cerró.

Además, Florencia destacó que su universidad da la facilidad de estudiar de forma online y su carrera tiene campo laboral en nuestro país, por lo que no perjudicó sus proyectos en el área académica.