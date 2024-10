“No le debo ni un peso a nadie...”: Mauricio Israel mostró su Dicom en televisión sincerando sin tapujos su situación financiera

“Trabajé para saldar mis deudas y todavía me dicen cara de raja”, señaló el comentarista deportivo Mauricio Israel, quien sinceró su situación financiera mostrando incluso su Dicom, durante una conversación con Patricio Yáñez en el programa “Así son las cosas” de Tevex.

“Ahora voy a contar algo muy personal. Yo vengo arrastrando un tema de imagen por una situación que le pasa cualquiera, pero en mi caso fue más fuerte, porque tuve varias deudas”, comenzó contando el comentarista deportivo.

Luego, Mauricio Israel lamentó que todavía le digan “que le robé plata a mis amigos, al Estado, que me arranqué y me fui de Chile hasta que estuvieran prescritas, y se olvidan que regresé al país en 2010 para arreglarlo todo”.

“Trabajé para pagar mis deudas”

En ese sentido, Mauricio Israel contó que “vine a un reality (...) Trabajé para saldar mis deudas, me invitaron a muchos programas de televisión, y todavía me dicen cara de raja, por qué opina si le quedó debiendo a cada santo una vela. Te voy a mostrar algo, para que veas que no hablo por hablar, es mi Dicom”.

Ante todo esto, Patricio Yáñez se mostró soprendido, agregando que él nunca había tenido una mala imagen o percepción sobre él, pero que para que la gente creyera en su versión, procedió a leer los documentos constantando que en ellos no aparecen deudas sin pagar.

“Muestro públicamente mi Dicom, no le debo un peso a nadie, mi Dicom es cero”, mostrando los documentos con fecha del 21 de octubre de este año.

Finalmente, Patricio Yáñez le agradeció la confianza de mostrar algo tan privado en televisión y también lo felicitó por haber logrado sanear su situación.

Por su parte, Mauricio Israel respondió que, luego de esto, “no quiero que la gente asegure más huevadas, volví a Chile hace tres años, y hago bien las cosas”.