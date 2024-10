“He tenido una conexión con esta guagua muy heavy”: Tanza Varela espera ansiosa su segundo embarazo y confirma regreso a Chile tras una década en México

Tanza Varela reveló hace algunos días en sus redes sociales el inesperado embarazo de su segundo hijo, uno que llega luego que en 2022 la exparticipante de programas juveniles sufriera junto a su marido, el director de cine Matías Bize, sufrieran la dolorosa pérdida de Rosa, un bebé que no llegó a término en su quinto mes de gestación.

Una herida que quedó en el corazón de Tanza y su esposo, pero que por estos días ha sido reemplazada por esperanza, la que tienen ante el nacimiento de su segundo hijo.

El temor de Tanza Varela con su embarazo

Con Diego como único hijo (tiene nueve años), Varela ya se había hecho la idea de ser mamá de uno, sin embargo, la noticia que recibió hace 16 semanas la volvió ilusionar.

Desde México, donde está radicada hace ya 12 años, Varela asevera que la noticia fue una “sorpresa, una increíble sorpresa, porque no me lo esperaba para nada. Me costó harto asimilarlo, porque cuando perdí a la Rosa fue súper heavy, súper duro. Con el Mati la hemos llorado siempre. Cada quien en su rincón lo sufría, incluso creo que el Mati lo sufrió mucho más, y cuando nos enteramos que estábamos esperando guagua fue revivir mucho esa pérdida”.

Ese temor, reconoce Tanza en lun.com, la tiene muy alerta con este nuevo embarazo. “Claro, el miedo de volver a pasar por lo mismo (...) existe un temor demasiado grande, me dio mucho nervio, mucho miedo de repetir todo lo que vivimos porque fue tremendamente doloroso. Tuvimos que cremar a nuestra hija solos con el Mati, eso fue muy fuerte. Con el tiempo me hice un estudio que arrojó que tenía una bacteria, que no quiero ni nombrar, y que resultó ser abortiva”.

“Al principio fue de más temor, pero luego del caos me relajé y decidí tener esta guagua sin miedo”, agregó.

“Cuando empecé a ir al ginecólogo me diagnosticaron incompetencia cervical (los tejidos débiles del cuello del útero causan o influyen de alguna manera en un parto prematuro o en la pérdida de un embarazo sano) y que tenía que hacerme un cerclaje (procedimiento para cerrar el cuello del útero con suturas fuertes). Cuando me avisaron llegué a la casa muy enojada, me preguntaba: ‘¿Cómo es posible que tenga que hacerme esto y me cueste tanto traer niños al mundo?’, pero eso me duró un rato. Ese día dije no voy a hacer nada. Estaba negada y tenía miedo, porque me dijeron los riesgos: que se puede reventar la boca del útero, puedes perder al bebé. Tenía temor, porque pensaba ya perdí una hija, tengo un hijo vivo, me da miedo someterme a una operación, que se me rompa el útero, estaba nerviosa”, señaló.

“Todo salió súper bien. Pese a estos lapsos de miedo he estado muy positiva. Yo he tenido una conexión con esta guagua muy heavy. Ya nos avisaron que es hombre, pero hace un mes soñé que era hombre, lo sentí y le dije a Mati: ‘Esta guagua es hombre, no es niñita’, lo sentí heavy, me llegó a despertar esa sensación”, afirmó Tanza, quien asevera estar “muy conectada” a este embarazo.

“Estoy muy conectada con esta guagua y desde el día uno he sentido que todo va a estar bien, he sentido vida. Cuando me embaracé de Rosa sentía que no iba a llegar, tenía un presentimiento, incluso una vez me llegó una ropa que había comprado y cuando la tuve en las manos tuve la sensación que no iba a conocer a mi hija. Sabía que no la iba a conocer y cuatro días después de eso la perdí”, agregó la mediática, quien además confirmó un anhelado regreso a Chile tras más de una década alejada del país.

“Cuando estás en otro país te pierdes todo, sólo ves las fotos de los cumpleaños de tus papás, de las graduaciones, de los matrimonios, de los sobrinos y llega un momento en que te preguntas ¿es importante estar aquí (en México) o con mi familia?”, concluyó.