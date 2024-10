“Sorprendido de toda la gente que me ha apoyado”: Waldo Villarroel compartió lo que fue su primera mañana fuera de ‘Gran Hermano’

Durante la madrugada de este viernes 25 de octubre, en los estudios de Chilevisión y a estadio lleno tuvo lugar el esperado último capítulo de Gran Hermano Chile 2024. Tras una velada de más de dos horas, Diana Bolocco informó a quien se convirtió en la number one de esta temporada gracias al voto popular: Michelle Carvalho.

De esta manera, luego de 104 días encerrados en “La casa más famosa del mundo”, con el 50,98% de los sufragios por mensajería SMS el público quiso que la modelo brasileña fuera la flamante ganadora . Por otro lado, quienes completaron el podio fueron Waldo Villarroel (segundo lugar) y Pedro Astorga (tercer lugar) .

Cabe resaltar que Carvalho le había hecho una promesa a Villarroel dentro del reality –algo que lo corroboró durante el final del programa de telerrealidad–: le daría la mitad del premio en dinero que recibiría en caso de ganar, algo que lo consiguió.

Y pese a quedar como escolta de la chica de Sao Paulo, el finalista de Illapel, Región de Coquimbo –Waldo– ya regresó al norte y compartió con sus seguidores cómo ha vivido su primer despertar luego del mediático logro en GH.

En ese sentido, mediante su cuenta de Instagram detalló que “ahí está mi mamá... ella es la responsable. Me han llamado yo creo, que sus no sé hoy día en la mañana sus 20 llamadas, compañero, de allá toda la gente de Illapel, de Santa Virginia: están muy contentos de hasta dónde llegué, de que me merecía estar en la final. Hoy día tomamos mate con mi mamá; está la pura cagá' pero es parte de la emoción”.