Romina Sáez se realizó cirugía para corregir fractura nasal producida por agresión de sus arrendatarios: “Me permite renacer después de un tiempo muy oscuro”

Después de poco más de dos años de la violenta agresión que sufrió de parte de sus arrendatarios, quienes le propinaron una brutal golpiza en marzo de 2022 por no querer desalojar el inmueble, Romina Sáez por fin puede estar más tranquila.

PUBLICIDAD

Y esto gracias a la cirugía correctiva de nariz que se realizó este jueves en la Nueva Clínica Cordillera, un procedimiento que resultó ser un éxito para la abogada y exintegrante del programa “Mekano”, quien reconoció que esta intervención le permitirá “cerrar un ciclo muy triste para mí”.

La satisfacción de Romina Sáez

“Estoy feliz porque salió todo bien, aunque la operación tomó más tiempo de lo que pensaba. Esto es cerrar un ciclo muy triste para mí, me permite renacer después de un tiempo muy oscuro”, reconoció en conversación con lun.com.

Esto es cerrar un ciclo muy triste para mí, me permite renacer después de un tiempo muy oscuro — Romina Sáez

Los problemas derivados de la golpiza que sufrió quedaron evidenciados en los severos problemas respiratorios que padeció Sáez. Algo que ratificó su madre, Margarita Galarce: “Yo duermo con ella y por las noches se ahoga, ronca y se desespera. A veces se despierta”.

“Desde lo que sucedió no puedo respirar bien porque estoy obstruida. Mi fractura estaba muy arriba en el tabique, cerca del lagrimal y por eso me ha causado infecciones en los ojos. Además, como soy asmática, muchas veces respiro por la boca y eso me causa crisis”, agregó Romina, quien ahora comienza a ver con mayor optimismo su futuro.

“Me sometí a una rinoplastia abierta en que corrigieron una desviación de los cornetes y además me injertaron cartílago que había perdido. No siento dolor. Cuando me golpearon y luego me tuve que recuperar, sentí dolores horribles en mi cara”, señaló Sáez, quien pudo costear buena parte de su cirugía gracias a los ingresos obtenidos en la plataforma de pago de contenido para adultos “Onfayer”.