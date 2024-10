“No traté de agarrarme de nadie para brillar”: El último eliminado de ‘Gran Hermano’ da la razón por la cual llegó a la recta final del reality

Ya nos separan tan solo minutos para vivir la esperada final de la segunda temporada chilena de Gran Hermano, la cual se llevará a cabo en esta velada nocturna desde los estudios de Chilevisión. Luego de tres meses y algunas semanas, esta agria edición 2024 le dirá adiós a la pantalla chica.

Y “el ojo que todo lo ve” ya se cerró, puesto que durante la última transmisión de la noche de 23 de octubre, los finalistas de esta versión dejaron la casa-estudio uno a uno : primero fue el turno de Waldo Villarroel, luego el de Pedro Astorga, y por último –y quien fue testigo de presenciar cuando el dueño de hogar apagó las luces de las dependencias– Michelle Carvalho.

Antes de conocer a los tres jugadores que lograron llegar a esta instancia gracias al voto positivo del público, el último participante que tuvo que dejar el encierro fue Felipe Thompson, integrante que era parte del selecto grupo de figuras “desconocidas”.

Siguiendo esta misma línea, dos días después de la salida del ingeniero comercial, fue partícipe de una conocida dinámica de preguntas que el área digital de CHV le hizo sagradamente a cada uno de los eliminados a medida que iban dejando las instalaciones bonaerenses.

Las palabras de Thompson