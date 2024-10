Luis Jiménez se pronunció sobre las denuncias en contra de Jorge Valdivia: “Ojalá que se resuelva todo pronto”

Las denuncias por violación en contra del exseleccionado nacional, Jorge Valdivia, se ha tomado la discusión nacional.

El tema ha sido discutido tanto en matinales, noticieros y programas de farándula debido a la transversalidad de la figura del imputado cuyo departamento fue allanado en la tarde de ayer, cuya operación fue calificada como “exitosa”.

En el programa de farándula de Zona Latina, “Que te lo digo”, hablaron con un exfutbolista que fue compañero de Valdivia durante la época de la selección, Luis Jiménez , quien sí entregó su opinión sobre este caso.

“Es triste. Ojalá que se resuelva todo pronto y se sepa la verdad”, partió comentando el empresario de moda.

“Obviamente ver a un colega no es mi amigo, no es un cercano, pero es una persona con la que compartí. Sobre todo por sus hijos. Debe ser bastante duro”, comentó Luis Jiménez.

Aprovechando la situación, de igual forma el Mago Jiménez fue consultado por su situación sentimental actualmente tras separarse de Coté López. Él confesó escuetamente que se encuentra “bien, estoy tranquilo, disfrutando”.

La opinión de Johnny Herrera

Los personajes del mundo deportivo han sido bastantes herméticos a la hora de referirse a las acusaciones en contra del exfutbolista. Sin embargo, Johnny Herrera sí se pronunció sobre el tema que está dominando la discusión pública.

El actual comentarista del programa “Todos somos técnicos”, de TNT Sports, quien sinceró su tristeza por la situación que atraviesa la mujer que denunció al deportista y el propio Valdivia.

“Qué pena por ambas partes, por lo que pasó. La verdad es que no soy quien para juzgar ni para referirme al tema porque no tengo los antecedentes. No he visto nada”, señaló el exarquero.

Consultado respecto del mismo tema, Claudio Borghi optó por mantener reserva del mismo, justificándose en pantalla con que en estos casos “no hablo de la vida privada de la gente”.