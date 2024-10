Gala Caldirola abandonó “¿Ganar o Servir?”: Le dio un último beso a Raimundo y quedaron como “amigos con derechos”

Durante el más reciente capítulo de “¿Ganar o Servir?” se vivió un nuevo duelo de eliminación, en donde una de las participantes más queridas del encierro tuvo que abandonar la casa a pocos días de la gran final.

En esta ocasión estaban nominados Pangal Andrade, Gala Caldirola y Botota Fox, el primero fue salvado por el público por votación popular, por lo que la español y el transformista tuvieron que enfrentarse en una intensa competencia.

Este nuevo duelo requirió de mucha habilidad, en donde, desde un comienzo, fue Botota quien tomó la delantera frente a Gala, gracias a su gran concentración y equilibrio. Esto significó que en la segunda parte del juego fuera también José Miguel Navarrete quien liderara la prueba con gran paciencia y sin perder la calma, logrando así coronarse como el ganador de este combate.

Frente a esta situación, la española reveló que “Ya me siento una ganadora, me siento muy feliz de haber llegado hasta acá. Aparte, perdón que lo diga, yo creo que fue mucho más gratificante ver la cara de Botota levantando esa espada, que cualquier cosa”, comentó de entrada.

En relación al vínculo que tiene con Raimundo Cerda, con quien protagonizó un intenso romance dentro de la casona, Gala dijo: “A él ya le dije todo lo que pensaba antes de salir, me has hecho pasar buenos y malos ratos, pero definitivamente me llevo una historia bastante especial contigo”.

Las palabras de despedida

“Descubrí que soy una mujer bien aperrada y que tengo mucho carácter”, expresó. “Estoy triste por dejar atrás la experiencia, pero estoy feliz por todo lo que he vivido, por todo lo que me llevo y por volver a la realidad. Me llevó amigos, lágrimas y sonrisas”, aseguró Gala en su entrevista en solitario.

Finalmente, Gala protagonizó una romántica despedida con Raimundo, ya que se besaron: “De momento nos vamos a quedar siendo amigos con derecho”.