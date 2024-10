“Somos muy amigos...”: Sergio Rojas cuenta la firme de su reencuentro con Andrés Caniulef en “Palabra de Honor”

Asegurando que “somos muy amigos”, el periodista Sergio Rojas contó la firme sobre cómo ha sido volver a ver y a convivir con su expareja y colega, Andrés Caniulef, de quien se alejó tras una intensa y corta relación en 2021, y a quien ha vuelto a ver en el nuevo reality show de Canal 13, “Palabra de Honor”.

El espacio, que reemplazará al reality de época “¿Ganar o Servir?” y que comenzará a emitirse el próximo 3 de noviembre tras la final de ese programa, se está grabando en Perú, y está centrado en una experiencia militar, donde la disciplina será el centro, además de las intensas competencias que tendrán que enfrentar los participantes.

En ese contexto, Sergio Rojas conversó con Publimetro.cl, relatando lo que ha sido volver a ver a Caniulef, esta vez en un contexto totalmente distinto al acostumbrado por ambos profesionales del espectáculo.

“Somos muy amigos con Andrés”

“Nosotros somos muy amigos con Andrés, así que me ha gustado mucho volver a compartir con él. Siempre es grato compartir momentos con gente a la que uno quiere. Eso es muy bueno”, comenzó señalando Rojas.

En tanto, pese a que estaban distanciados, Sergio Rojas señaló que “yo con él me llevo súper bien, él me conoce harto y yo conozco a su familia… además que nos conocemos desde la universidad, él vivía cerca de mi casa y le tengo mucho cariño a su papá, a su mamá y a sus hermanas. Para mí es un encanto volver a encontrarme con Andrés”.

Además, al referirse a la experiencia de vivir y compartir al interior de un reality show con temática militar, el periodista señaló que cree que a su amigo “le va a hacer súper bien a Andrés, es una buena etapa para él… y para que corra un poco más y sea más ordenado en el hábito alimenticio”, apuntó entre risas.

Finalmente, despejó todas las dudas sobre una eventual mala onda con quien fue su pareja en un momento fugaz, señalando que no tiene problemas en volver a compartir con él, puntando categóricamente que “de él no tengo nada malo que decir”.

Antigua relación

Todo esto se da luego de que en algunas imágenes de adelanto de “Palabra de Honor” se viera un acercamiento entre ambos periodistas de farándula, donde los dos aparecen celebrando con un tierno beso tras ganar una competencia de equipos donde también aparece Fabio Agostini.

Según reveló Caniulef en 2021 el romance terminó debido a un ataque de celos injustificado, mientras que al año siguiente, desmintió el romance, asegurando que el coqueteo entre ambos fue solo parte de un show televisivo.

Esas habrían sido justamente las palabras que habrían generado el distanciamiento de ambos, ya que según indicó Sergio Rojas, para él no fue un juego. “Todos los momentos que viví con Andrés fueron de una autenticidad brutal, yo la pasé muy bien. Yo soy solo un hombre queriendo ser amado. Yo no soy una maqueta del show. No soy un show 24/7, trabajo en el espectáculo, pero mi vida es real”, indicó Rojas en ese momento.