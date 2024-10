Francisco Dañobeitía: “Hubo un fenómeno de odio hacia el remake que fue bien duro”

Durante su reciente aparición en el podcast Reyes del Drama, Francisco Dañobeitía abordó las críticas en torno al remake de “El Señor de la Querencia”. En esta producción, el actor interpretó a Ignacio, hijo del villano José Luis Echeñique (Gabriel Cañas). En ese contexto, Dañobeitía respondió a las comparaciones entre esta nueva versión de la teleserie y la original, emitida en 2008 por TVN.

Sobre su experiencia, el artista mencionó que “me involucré mucho en el proyecto y traté de darlo todo, así que desde ese lugar estoy tranquilo con mi trabajo”.

Por su parte, también realizó una especial teoría sobre los cuestionamientos que recibió la producción de Mega.

“Siento que hubo un fenómeno de odio hacia el remake que fue bien duro (…) yo lo entiendo, aquí la gente que vea esto puede ser odiosa, pero es parte de”, argumentó.

“En ningún caso quisimos igualar la versión original, pues todos sabemos que la versión original es la versión original”, agregó.

Junto a lo anterior, señaló que “esto era una búsqueda de ver cómo se podía plantear en esta época (…) hubo errores comunicacionales de repente, pero yo estoy tranquilo con el trabajo, siento que estuvo bien, lo dimos todo”.

“Siento que estamos viviendo una época muy odiosa en las redes sociales (…) el chileno tiende mucho a tirar para abajo lo suyo”, sostuvo.

Para concluir, Francisco Dañobeitía manifestó su descontento ante las críticas que ha recibido el remake de “El Señor de la Querencia”. “Hay mucha rabia, no sé qué pasa, lo encuentro súper triste, y afecta, es súper desagradable. Siento que no va a cambiar, pero tengo la esperanza de que se deje de tirar odio (…) no es algo puntual con el remake, está generalizado”, indicó.

“Desmotiva mucho, yo creo que uno se tiene que poner en el lugar de la otra gente y tirar menos odio, es muy gratuito y fácil, no aporta nada”, concluyó.