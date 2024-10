Camilo Zicavo aviva rumores de nuevo romance con actriz tras romántica interacción en redes

Hace unas semanas, en el programa Hay que decirlo, se encendieron las alarmas al afirmar que Camilo Zicavo, el vocalista de la banda Plumas, ya estaría en una nueva relación tras su quiebre matrimonial con la cantante Denise Rosenthal. La pareja, que se casó en marzo de 2022 después de varios años de noviazgo, ha estado en el centro de los rumores luego de que se reportara su separación a finales de septiembre.

La panelista del programa Hay Que Decirlo, Cecilia Gutiérrez, afirmó en ese momento que Zicavo estaba saliendo “con la hija de una conocida pareja de actores”, señalando que la joven en cuestión era Daniela Pérez Muñoz, hija de los reconocidos actores chilenos Claudia Pérez y Rodrigo Muñoz.

Hasta el momento, ni Zicavo ni Rosenthal han abordado públicamente los rumores sobre su separación. Sin embargo, el músico ha dejado pistas sobre su situación personal en redes sociales, y este fin de semana dio pie a nuevas especulaciones cuando intercambió una serie de románticos mensajes con Pérez a través de Instagram.

Zicavo publicó una foto en su cuenta de Instagram y Pérez no tardó en reaccionar comentando con un emoji de corazón. La respuesta del músico no se hizo esperar, contestando con un emoji de un gato con ojos de corazón. Este pequeño intercambio no pasó desapercibido para los seguidores de ambos, quienes comenzaron a cuestionarse si estos gestos confirmaban la relación que había sido mencionada en el programa de farándula.

Además, en una foto reciente de Pérez, Zicavo volvió a dejar un emoticón de corazón, mientras que la actriz respondió de igual manera, reforzando la conexión entre ambos en redes.

A pesar de los gestos románticos, ninguno de los dos ha confirmado oficialmente su relación, lo que deja abierta la puerta a más especulaciones sobre la vida sentimental de Zicavo tras su supuesta separación de Denise Rosenthal.

