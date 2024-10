“Hay días en los que no quiero despertar”: Titi Ahubert se sinceró sobre el complejo momento que está viviendo tras el arresto de su marido

Una “pesadilla” es como Titi Ahubert describe las últimas semanas de su vida. Ella estará presente en el capítulo de esta noche de “Podemos Hablar”, en donde relatará el drama que ha tenido que enfrentar después de que su marido, Daniel Sauer, fue arrestado por el Caso Factop, en relación con el Caso Audios del abogado Luis Hermosilla.

Actualmente, Sauer se encuentra recluido en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber desde abril de este año, y dejó a su familia en una compleja situación con una deuda de 11 millones de pesos en gastos comunes. Por lo mismo, Titi se encuentra muy asustada de perder su casa.

Ha vendido sus cuadros, hasta tuvo que regalar a sus mascotas con la esperanza de poder aguantar. “Duermo pésimo, todos los días duermo mal, todos los días me pregunto: ‘¿Qué voy a hacer?’”, expresó entre lágrimas una de las pioneras de la farándula nacional.

Titi Ahubert buscó un hombro en el cual apoyarse, y se refugió en su excuñado. Sin embargo, esto terminó siendo otro problema para la exmodelo. Filtrando mensajes, grabando videos, bloqueando contactos, vulnerando su privacidad en un momento tan crítico de su vida.

El difícil momento

Ella señaló que no se dará por vencida, que no es un impedimento poder tener una vida austera para poder salir adelante. El foco lo tiene claro: sus hijos. Por ellos, no ha dejado de luchar.

“No es un ambiente para la familia. No le deseo a nadie que tenga un familiar preso. Todos los días pienso, cómo le hizo esto a mis hijos. No es sencillo que llegue tu hijo del colegio y enfrentarse a que le dicen que su papá es un delincuente”, confesó.

“No sabes cómo han tenido que crecer… No quiero que crezcan a la fuerza. Desde que su papá se fue mi hijo duerme conmigo todos los días. No le deseo a nadie estar en mis zapatos. Es una pesadilla constante. Hay días en los que no quiero ni despertar”, cerró Titi Ahubert.