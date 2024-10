“Estaba muy feliz”: Gissella Gallardo se sonrojó al hablar de su celebración de cumpleaños junto a Mauricio Pinilla

Trabaja en un panel de espectáculos, no se la iba a llevar peladas y obviamente le iban a preguntar por unas historias de Instagram que circularon. Durante la noche del miércoles, Gissella Gallardo celebró su cumpleaños número 43, un día antes de la fecha de su nacimiento, y lo más interesante era quién llevaba la torta: su expareja y el padre de sus hijos, Mauricio Pinilla.

En el capítulo de este 17 de octubre del programa “Sígueme” de TV+, pusieron a la panelista en aprietos y mostraron imágenes de la celebración que hizo con sus cercanos. El video que exhibieron dejaba en evidencia que Mauricio Pinilla, junto a su hija mayor Agustina, le cantaban ‘Feliz cumpleaños’ a Gisse.

“Mauricio la verdad es que está haciendo todo...”, intentó explicar la panelista. Sus compañeros insistían en que mirase la imagen, y Gallardo argumentó “me la tiene (sostenida la torta) no más”. Sin embargo, hubo un gesto que provocó los gritos del resto del panel ya que no pasó desapercibida la afectuosa forma en la que el exfutbolista miraba a la madre de sus hijos.

“¡Mira la cara de Mauricio cómo la mira! ‘Aquí estoy con mi amor’”, rescató Daniela Aránguiz, mientras que una sonrojada Gissella intentó desviar el tema para que hablaran de lo parecidos que son Matilda con su padre. Ella logró que comenzarán a hablar de la torta, pero la distracción no duró mucho.

¿Una inminente reconciliación?

Gallardo confidenció que Mauricio le preguntó si es que en sus deseos había pedido por él, eso fue el motivo de la risa que se ve en el video. Al explicar esto, ella comentó que “él está haciendo muchas cosas para estar bien, para mejorarse, porque él ha estado en muchos procesos”

“Su mamá ha estado enferma, que gracias a Dios se está recuperando y es un tema familiar de él, por eso”, agregó la panelista. Ella no descartó que estos cambios se debían a un posible intento de reconquista.

Gisse Paz agregó que no tenía planes de celebrar su cumpleaños, y esto fue planeado por Agustina, Mauricio y la hermana de la panelista. “Estuvo súper tranquilo, súper ameno con gente que ha estado en mis peores momentos, mis mejores momentos. Estaba muy feliz. Me dio lata que no estaban mis dos pequeños, pero el tutito”, cerró.