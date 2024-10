Javiera Díaz de Valdés lanza potente mensaje a los “papitos de corazón” tras deuda de Pablo Mackenna: “Los niños tienen derecho de ser educados y mantenidos”

Javiera Díaz de Valdés realizó un fuerte descargo en contra de los apodados “papitos de corazón” que no pagan la pensión de alimentos a sus hijos.

Cabe recordar que en agosto de ese año, la actriz se lanzó en contra de su exesposo y padre de su retoña Rosa (16), Pablo Mackenna, ya que el comunicador mantiene una deuda con su hija.

En aquel momento, la actriz de 43 años le respondió un mensaje del escritor en X (exTwitter) donde hizo alusión a Carolina Tohá, la actual ministra de Interior y Seguridad Pública.

“¿Te gusta? ¿Votas por ella? ¿Qué pensará ella de los ‘papitos corazón’? ¿Cuáles serán sus políticas al respecto? Llevamos años ya, Pablito”, le escribió.

“Como no contestas el teléfono, te hablo por acá, siempre presente con frases elocuentes y tan justas”, agregó la modelo, exponiendo al padre.

Las nuevas declaraciones de Javiera

Ahora, la intérprete tuvo una sincera conversación en el programa Sígueme, de TV+ tras ser consultada por la polémica.

Sin embargo, decidió no ahondar en profundidad en su caso, pero sí envió un directo mensaje a las madres y padres que están pasando por la misma situación.

“No voy a hablar del tema puntual, pero sí creo que es un tema muy importante, que hay que seguir tocando”, comenzó.

“Son muchas las mujeres que están con ese tema y muchas mujeres que no tienen la información suficiente como para exigir un deber, que es el deber de los padres o el de la familia de los padres (...) Ellas se llevan el peso, no solamente del día a día en la crianza, si no que también el peso económico. Es injusto. Los niños tienen derecho de ser educados y mantenidos”, sostuvo.

“Más aún si han sido hijos que han sido deseados, han sido buscados, y sobre todo, si los padres han sido personas educadas, y con los recursos y todas las posibilidades para salir adelante”, cerró la actriz.