“Mira las h... que me dice a mí, para pegarle un combo en el hocico”: Facundo desató la furia de Pangal tras sacar en cara infidelidad hacia Melina Noto

Pangal Andrade y Facundo González protagonizaron una tensa discusión en el capítulo más reciente de “¿Ganar o Servir?”, en donde el argentino desató la furia de deportista tras hablar sobre su relación con Melina Noto.

PUBLICIDAD

Todo comenzó cuando la actual pareja de Oriana Marzoli se lanzó contra el chileno recordando un delicado momento de su vida amorosa con Melina Noto, esto mientras estaba peleando con Raimundo Cerda.

“Tuve un error, soy humano, como vos has tenido también, ¿no contaste una vez que fuiste infiel? Ese es tu error, que me vas a estar jodiendo a mí con hue…” reclamó Facundo, refiriéndose a la infidelidad de Pangal en el pasado hacia su actual pareja Melina Noto, hecho el cual admitió en una antigua actividad del encierro.

Estas palabras sacaron de sus casillas a Pangal, quien no dudó en pararle los carros al trasandino: “Volvís a sacar la h... de que fui infiel y aquí c... Tarado, eso es lo que eres, un imbécil, te lo digo de nuevo, imbécil. Yo no te dije en ningún momento que fuiste infiel”, le dijo.

Sigue el round

Facundo intentó justificarse, argumentando que Pangal había mencionado que hubo algo entre él y Pamela Díaz cuando “La Fiera” estuvo en el reality.

“Dijiste lo que había hecho con Pamela (...) Me equivoqué como tú te equivocaste”, se defendió. A lo que Andrade respondió: “¿Cuándo dije eso? Eres un mentiroso, recursos de maric…, recursos baratos, nadie quiere hablar contigo, ándate… Por algo se fue la Oriana y no se quedó a defenderlo”.

Acto seguido, Facundo decidió irse de la conversación y entrar a la casona.

Finalmente, el deportista del Cajón del Maipo comentó la situación con Raimundo: “Mira las h... que me dice a mí, para pegarle un combo en el hocico. Mentiroso de m... Chao con el h...”, sentenció.