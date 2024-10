“Me gusta mostrarme”: Periodista de CHV Noticias debuta vendiendo contenido en Arsmate

Con las jugosas ganancias que genera la venta de contenido erótico en las plataformas para adultos, la periodista de CHV Noticias María Paz Arancibia siguió los consejos de sus seguidores y decidió monetizar sus sexies fotografías en Arsmate.

A través de sus historias de Instagram, contó a los cibernautas que decidió dar el paso y se atrevió a crear su cuenta para compartir contenido bajo el seudónimo “Endiosada”.

“Ya, chiquillos, llegó el momento. Les subí mi link de Arsmate, que es una cosa que venía pensando años, porque soy muy exhibicionista y me gusta mostrarme. Un montón de gente me decía ‘por qué estai mostrando esta hue... por amor al arte’, entonces ya no lo voy a hacer por amor al arte”, compartió.

Captura Instagram, María Paz Arancibia (Rodrigo Mejías)

¿Cuánto puede ganar una persona desconocida en Arsmate?

Según Paola Rojas, gerente comercial de Arsmate, tanto personas famosas como desconocidos tienen la capacidad de generar importantes sumas de dinero en estas plataformas. “Las personas famosas tienden a elevar los promedios de ingresos, pero aquellos que no son conocidos también pueden generar sumas millonarias”, afirmó en una entrevista con LUN.

Los creadores de contenido establecen sus propios precios de suscripción, que en Arsmate varían entre 5 y 100 dólares, mientras que en Onfayer se sitúan entre 20 y 25 dólares. Además, estas plataformas permiten la venta de contenido premium, lo que según Rojas, puede multiplicar considerablemente los ingresos.

Este fenómeno ha generado expectativas en creadores de contenido que recién comienzan en estas plataformas. Mía Brown, una de las usuarias que se unió recientemente a Onfayer, compartió su experiencia: “Los primeros meses son de mucho esfuerzo para hacerse conocida. A medida que pasa el tiempo, los suscriptores te encuentran, pero al principio cuesta mucho porque la plataforma es nueva y algunos no la entienden bien”, cuenta la creadora.

Por otro lado, Leona Urbina, quien lleva más tiempo en el rubro, señaló que ha llegado a ganar hasta 13 millones de pesos en un mes. Urbina, quien gana en promedio 5 millones mensuales, explicó que el éxito en estas plataformas depende de la constancia y el tiempo dedicado. “Quienes se dedican exclusivamente a esta actividad suelen trabajar un promedio de seis horas diarias”, concluyó Rojas.

A medida que crece el interés en plataformas como Onfayer y Arsmate, tanto para creadores como para consumidores de contenido, se evidencia que el mercado del contenido para adultos en Chile está en plena expansión, moviendo cifras significativas y abriendo nuevas oportunidades económicas para quienes buscan monetizar su presencia en línea.