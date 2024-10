Todo listo para ‘Palabra de Honor’: Confirman a las últimas reclutas para integrar la academia militar

¡En sus marcas, listos, fuera! Durante la tarde de este martes 15 de octubre se dieron a conocer los nombres de las dos últimas participantes para el nuevo programa de telerrealidad del ‘canal de los realities’: Palabra de Honor. Por consecuencia, el exclusivo listado de 21 reclutas está listo para enfrentar lo que será la academia militar que animará Karla Constant con Sergio Lagos.

Las chicas que completaron al elenco son dos rostros conocidos de la televisión chilena . Por un lado, está la ex¿Ganar o Servir? y exYingo, Faloon Larraguibel , y en la otra vereda se encuentra la excomunicadora digital de Chilevisión y comediante chilena, Natalia “Natu” Urtubias .

La uniformada Larraguibel

Respecto a su paso por el actual reality que emite la señal, ante Canal 13, la actriz, modelo y exMekano (Mega) detalló que “me gustó porque me permitió iniciar nuevos proyectos y fue un proceso de sanación, de escape a toda mi realidad. Disfruté el estar sola, el estar conmigo, el volver a conocerme qué era lo que sentía, lo que quería, ordenar mis ideas y ver qué era lo que yo quería hacer más adelante. Estuve nueve años con una persona que no era yo y me olvidé mucho de mí misma. Ahora volví a estar yo en primer lugar y eso fue gracias al reality”.

Y ya de cara a su arribo a esta nueva experiencia del género, Faloon tiene más que claro su propósito dentro la academia militar desde Lima, Perú, teniendo en consideración el día de Servicio Militar que vivieron en Yingo (Chilevisión): “Mi objetivo es ganar el reality, sí o sí. Estoy entrenando muchísimo y como ya sé más o menos el tipo de competencias, estoy muy enfocada en sacar más resistencia” .

La uniformada Urtubias

Natalia “Natu” Urtubias es una joven influencer y comediante que durante los últimos dos años ha tenido mayor aparición en la pantalla chica. Estudió cine, es guionista y tuvo la oportunidad de asistir al reconocido actor nacional Benjamín Vicuña en la serie Prófugos (2011).

“Mi mamá me dice que nací para estar frente a las cámaras . Desde chiquitita he estado metida en esto del espectáculo, en gimnasia rítmica, modelaje, incluso iba a castings de baile al ‘Venga conmigo’”, le confesó Natu a Canal 13.

Apuntando a su rol como standupera, Urtubias reconoció que “soy del chiste corto estilo Luis Slimming, tenemos un humor parecido, aprendí a trabajar mucho con él. También me han dicho que tengo algo de Paloma Salas, por lo incorrecta”.

En relación a esta primera vivencia dentro de un reality, la excomentarista del espacio digital de CHV y Gran Hermano Chile llamado Ni Tan Basados, se definió como “rebelde en el sentido en que soy poco estable, por ejemplo, porque después de haberme ido a mochilear por toda Latinoamérica volví para trabajar a una oficina, y luego renuncié a eso para empezar en el humor . Duro poco en las pegas, siempre renuncio a todo, me descarrilo rápido, soy poco ordenada. Además soy lloroncita y nerviosita también, me falla el colon al tiro cuando me emociono”.

Aquí te dejamos con el listado de los 21 reclutados para Palabra de Honor: Miguel “Negro” Piñera, Catalina Pulido, Matías “Marcianeke” Muñoz, Yuli Cagna, Victorio Bouvier, José Manuel “Mel” Alcalde, Andrés Caniulef, Rubí Galusky, Sergio Rojas, Josué Bernal, Antonella Ríos, Oriana Marzoli, Fabio Agostini, Félix Soumastre, Anyella Grados, Maickol “Dash” González, Matías “Malito” Opazo, Anaís Vilches, Gala Caldirola, Faloon Larraguibel y Natalia Urtubias.