“Se dejó comer por el ego y el orgullo”: exparticipante de “Gran Hermano” criticó participación de Yuhui Lee en el reality

Un exparticipante de “Gran Hermano” alzó la voz tras las críticas que ha recibido Yuhui Lee por su polémica con Carlyn Romero, la última eliminada del reality de CHV.

Cabe recordar que el jugador de nacionalidad china se molestó con su compañera de encierro tras mandarlo a placa de eliminación, sin la opción de ser salvado, esto tras contestar el teléfono rojo. Este hecho generó una ola de reacciones en las redes sociales, puesto que en las primeras semanas de encierro él tuvo que realizar la misma dinámica y no generó ningún conflicto dentro de la casa.

“No me gustó esa forma de ir a la placa”, le dijo a Carlyn, comentando que no la perdonaba por lo ocurrido.

Cabe recordar que cuando fue el turno de Yuhui, él mandó a la zona de eliminación a Diego Bazaes y el cantante terminó siendo el elminado de esa jornada.

En este contexto, es donde el mencionado exjugador del espacio dio su opinión sobre el personaje que está proyecto Lee afuera y aseguró que no entiende la reacción de su excompañero frente a Carlyn.

“Nunca lo he dicho, estuve a punto de comentar algo, pero me abstuve. Lo encuentro terrible. Siento que aparte de poco consecuente… está bien, el teléfono rojo es parte del juego, no es que sea una mala onda con nadie”, partió señalando Diego en conversación con Página 7.

“Él mandó a alguien (él) a placa, una placa que era súper difícil, que era una persona que sí compartía con él, no pensé que yo era su primera opción, tenía más opciones antes de mí, por ejemplo, Iván y Pedro, y sobre todo porque eran de los famosos”, recordó.

Según el análisis de Diego, Yuhui “mandó alguien que sabía que sí se iba a ir directo para la casa, versus Carlyn, que en esta ocasión le dijo que su razón era porque probablemente lo iba a entender, por haber estado en su lugar”.

“(Yuhui) tiene una fanática grande afuera, ella lo sabe, se lo hizo saber y no lo iban a echar. Entonces creo que se dejó comer por el ego y el orgullo y eso lo encontré feo”.

¿Se podrían juntar fuera del encierro?

Posteriormente, Diego comentó si es que se juntaría con Yuhui una vez que finalice el reality de CHV, a lo que respondió: “Yo con él no he tenido ningún problema personal, hay otros integrantes que siento que no tengo afinidad”, sostuvo.

“Yuhui siento que tendría que sorprenderme, porque de lo que vi de él, siento que nunca transparentó su verdadera personalidad con el fin de tener un personaje ad-hoc para la gente, y lo consiguió. Si es así, es un estratega, un muy buen jugador, pero también queda la duda de qué tanto conociste a la persona”.

Finalmente, el exjugador de “Gran Hermano” aseguró que “es probable que lo vea, ya que Linda es muy amigo de Yuhui y yo soy muy amigo de Linda”.