“Me importa nada que ella se enoje”: Angélica Sepúlveda se fue en contra de Diana Bolocco por su rol en Gran Hermano

En medio de la inauguración de una nueva tienda de la heladería Madel, la influencer y exparticipante de realities, Angélica Sepúlveda, se tomó un momento para conversar con los medios y abordar su experiencia en “Gran Hermano” Chile, transmitido por Chilevisión. En conversación con Página 7, la chica reality no dudó en lanzar una dura crítica hacia Diana Bolocco, cuestionando su rol en la gestión de las controversias dentro de la casa, sobre todo las protagonizadas por Manuel Napoli y Michelle Carvalho, conocida como “Chama”.

PUBLICIDAD

Consultada sobre si Bolocco debió haber intervenido en las polémicas que surgieron durante el encierro, Sepúlveda no se guardó nada. “A mí me pasa, con los animadores de reality, que yo sé que es un trabajo para ellos y todo lo que ellos hablan se lo dice producción. Pero este no es mi primer reality, es mi séptimo, y te puedo decir que si hubiera estado en esa situación Raquel Argandoña, ella jamás hubiera permitido una situación como esa” , sentenció la influencer.

Sepúlveda, quien ya tiene una vasta experiencia en realities chilenos, comparó a Bolocco con otros conductores de renombre, señalando que “Sergio Lagos nunca lo hubiera permitido. Creo que a Diana, en este caso, le faltó experiencia, sobre todo porque ella es mujer. Experiencia no en la animación, sino en colocar el límite. El día en que Manuel hizo la amenaza a Michelle, Diana estaba ahí”, aseguró.

La exparticipante de Gran Hermano también recordó los momentos en que, durante las transmisiones en vivo del programa, cuestionaba a Bolocco sobre lo que el público estaba viendo. “Yo muchas veces, cuando hacían los en vivo, le dije a ella: ‘Yo no sé qué está viendo el público’. Ella me decía ‘el público ve todo’. Cuando salí, lamentablemente, el público solo ve el 10%”, explicó Sepúlveda.

Sepúlveda fue contundente al referirse al incidente en el que Manuel Napoli amenazó a Michelle. “El día que ocurrió eso de Manuel, cuando le dijo a Michelle que sería su peor pesadilla, lo mínimo es decir: ‘esto no puede seguir ocurriendo’”, expresó con firmeza, haciendo alusión a la falta de reacción por parte de la animadora en un momento que, según Sepúlveda, requería una intervención clara y directa.

Cerrando su opinión, la influencer fue aún más enfática en su postura, afirmando que no le preocupa si su crítica genera malestar en Bolocco o en la producción del programa. “Me importa nada que ella se enoje, o que digan ‘ay, no podemos invitar a Angélica porque ella se tira a los animadores’. No, yo lo digo: Diana, en ese momento, no supo colocar el límite y ella es muy importante, es la cara del programa, y eso es lo que tenemos que exigir como público”, concluyó.