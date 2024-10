De las noticias a jurado de “Mi nombre es”: Constanza Santa María cuenta en qué se fija a la hora de evaluar mientras reemplaza a Amaya Forch

“Era una oportunidad de desplegar otros lados míos, como el amor por la música”, dijo entre otras cosas la periodista Constanza Santa María, sobre su rol de jurado en el programa de talentos “Mi nombre es”, donde debutó este domingo 13 de octubre en reemplazo de Amaya Forch.

La periodista, que es uno de los rostros ancla del departamento de prensa de TVN aceptó sin dudar la oportunidad de reemplazar a la actriz y cantante en el espacio, donde estará hasta este miércoles debido a compromisos laborales que mantendrán a Amaya Forch fuera por estos días.

“Es un tremendo desafío ser jurado de Mi Nombre Es. Cuando me propusieron reemplazar a Amaya Forch no dudé en decir que ¡Sí! Aunque se escapa del ámbito de las noticias, que es donde yo normalmente me muevo, era una oportunidad de desplegar otros lados míos, como el amor por la música. Una tremenda experiencia donde he disfrutado al máximo y aprendido muchísimo”, explicó Constanza Santa María sobre la experiencia.

Constanza Santa María en Mi nombre es (TVN)

¿En qué se fija Cony Santa María al evaluar a los participantes?

En tanto, al ser consultada en lo que para ella es clave a la hora de evaluar a los participantes del espacio, Cony Santa María señaló que lo vital es que se le “paren los pelos” al escuchar a los cantantes.

“Me fijo en el manejo de la voz, si logran el tono del cantante original, si desafinan o no, y veo también si logran emocionarme, que para mí es fundamental. Puedes cantar muy afinado, manejar la voz de manera correcta, pero “si no me paras los pelos,” no sirve!”, señaló la periodista de forma tajante.

Además señaló que “el casting está muy bien hecho y de los participantes que a mí me tocó evaluar, hay varios que destacan: Ivi Queen fue tremenda con una energía impactante”.

Constanza Santa María además contó con toda la “venia” de Amaya Forch en este desafío, quien a través de su cuenta en Instagram contó lo motivos por los cuales estará fuera esta semana, dando todo el ánimo a Constanza Santa María.

“Quedan en manos de la mejor… Bienvenida a la aventura, los regaloneos y risas junto a Gonzalo y Luis. Ya me contarán sobre los talentos que se presentarán y me pondré al día con los videos al volver. Nos vemos pronto”, aseguró la actriz y cantante.