“No me gusta hablar de ella”: Fran García Huidobro reveló desconocida enemistad con famosa animadora

Francisca García Huidobro habló de lo divino y lo humano. Contó sobre su llegada a Mega, el mal rating de Gran Hermano, el próximo animador de Viña y su podscats, entre otras temáticas de contingencia farandulera. Pero, no quiso emitir ninguna palabra sobre Ivette Vergara, tras su abrupta salida de TVN, de la cual alegó que hubo una total injusticia y falta de apoyo hacia las mujeres.

Fue durante el evento de lanzamiento del helado Mega Trío de Savory, donde fue invitada como parte de la campaña junto a Benjamín Vicuña, que la actual contratación del canal de Vicuña Mackenna le dio un portazo total a la madre de Nicolás Solabarrieta, sin querer emitir ningún tipo de comentario, ni a favor ni en contra respecto a su salida de Televisión Nacional.

-¿Respecto al caso de Ivette Vergara que salió recién de TVN y dio una entrevista en El Mercurio?, fue la pregunta realizada para conocer su opinión como animadora, sorprendiendo con su tajante respuesta.

“No me gusta hablar de ella...no me gusta hablar de ella. Me abstengo”, dijo tajante a Publimetro, sin posibilidad de rebatir, dejando entrever que no existiría una buena relación ni impresión hacia la periodista, quien alegó que no había paridad en el área de deportes del canal estatal.

Fran apoyó a Diana Bolocco y Karen Doggenweiler

Pero de quienes sí habló largo y tendido fue de Diana Bolocco -a quien valoró sus capacidades profesionales, señalando que el bajo rating de Gran Hermano no debería afectarle en ningún sentido- y sobre el debut de Karen Doggenweiler en la animación del Festival de Viña del Mar 2025, señalando que debería hacerlo sola. Aunque, precisó que en caso de tener una dupla, le gustaría que fuese Julián Elfenbein.

Respecto al bajo rating del reality señaló que “me parecería súper feo de mi parte (criticarlo). Me parece un formato muy entretenido. Yo veo Gran Hermano. Y eso colegas (andar criticando) no se hace, nunca, que salen de los programas pelando”, lanzó como indirecta “a la mayoría”.