“Lo recuerdo con mucho cariño”: Cecilia Bolocco reacciona a los dichos de Kike Morandé sobre su romance

Cecilia Bolocco alzó la voz ante las palabras de Kike Morandé sobre su antiguo romance, asegurando que recuerda el vínculo con cariño.

Cabe recordar que esta relación se dio mientras ambos compartían la conducción en el recordado estelar “Viva el lunes”. Eso sí, esta pareja no duró mucho tiempo.

En este contexto, es donde excomunicador habló de la situación en “La Divina Comida”, en un episodio emitido en marzo de este año.

“Es una lata que yo me haya metido con ella, una pena todo lo que pasó, pero por algo nos metimos”, comentó mientras veía una foto de esa época dorada.

“A mí, capaz, me hubiera gustado no meterme tanto para poder haber sido amigos. Ella es muy buena persona, ‘requetecontra’ buena tipa”, indicó en esa ocasión.

De igual manera, hace algunos días Kike Monradé aseguró que se malentendió sus dichos en el programa culinario.

“No fue así como lo dije, a lo mejor lo dije mal, lo que dije fue que fue una pena que nos hayamos enganchado, porque hubiéramos sido muy buenos amigos si no hubiera pasado nada”, relató.

“Si no hubiera quedado ninguna cagá extra habríamos sido muy buenos amigos. Y al final terminamos sin ser amigos, yo no le hablo ni la he visto hace 10 años y no me la encuentro nunca, jamás”, aseguró.

¿Qué dijo Cecilia?

La exMiss Universo se refirió a estas declaraciones mientras se encontraba en el evento de lanzamiento de la colaboración de su marca de vestuario junto a la multienda Paris.

“Lo recuerdo con mucho cariño, cuando hicimos Viva el lunes lo pasábamos muy bien”, comentó en una entrevista con Canal 13.

De hecho, aseguró que a Kike “le tengo un cariño enorme, es un hombre generoso, muy bueno”, aseguró, enfatizando en que “yo creo que su aporte a la televisión ha sido fantástico. Es una persona muy noble, guardo muy lindos recuerdos”, cerró la empresaria y diseñadora.