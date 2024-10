“Lo encontré mal educado”: Luis Weinstein reveló cómo fue su salida de TVN tras 25 años en “TV Tiempo”

Luis Weinstein es uno de los rostros más recordados que pasaron por el programa “TV Tiempo” de TVN. Después de 25 años de trabajo, y posicionar un estilo particular al momento de dar el pronóstico del clima, él fue desvinculado del canal.

Él estuvo presente en el programa “Todo va a estar bien” de Vía X, el cual es animado por Eduardo de la Iglesia. En este espacio se sinceró sobre su salida del canal estatal, pero partió hablando sobre su llegada a “TV Tiempo”, la cual caracteriza como “sorpresiva”.

Una amiga la alentó a que audicionara para dar el tiempo, ya que estaban buscando darle una vuelta a dicho pronóstico. “Éramos como 200, empecé a hacer el casting y tenía que hablar 2 minutos a la cámara. Al minuto y medio dije ‘el día del loly me voy a acordar cuál era la máxima y la mínima. No cachaba la cosa del telepronter”, relató. Él se disculpó con las personas presentes y se retiró. A los días lo llamaron y quedó seleccionado.

Este sello de tirar tallas, asociar actualidad fue una decisión del canal, construir este personaje menos empaquetado. “Esta posibilidad que teníamos de entrar esa pequeña dosis de humor, pero al final era mejor, en vez de ser el chistosito, eras alguien que la gente estaba esperando”, contó.

Su repentina salida de TVN

Sin embargo, al ser consultado por qué fue desvinculado en TVN, Luis respondió que era mejor no hablar de ciertas cosas. “Llegó un llamado, nunca lo entendí, funcionaba muy bien y tenía que ver con el personaje”, añadió.

Entrando de lleno a su salida, Weinstein dijo que “fue terrible, porque fue justito antes de la pandemia. Me echaron, al poquito entró la pandemia, entonces quedé muy en el aire con eso”.

“Me sentí mal, porque es como un frenazo. Lo peor que tiene es como la forma, has estado 25 años trabajando, le has puesto tu mejor energía a hacerlo, y de repente te enteras casi por la prensa que no sigues, entonces lo encuentro mal educado, súper mal educado”, cerró.