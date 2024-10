“He vivido el peor año de mi vida”: Coté López se sinceró con sus seguidores sobre su vida personal tras separación

María José López tuvo un momento de sinceridad con sus seguidores en redes sociales, en donde les contestó varias consultas sobre su vida personal asegurando que ha vivido uno de sus años más difíciles.

A través de varios comentarios en su cuenta de Instagram, fueron varios los usuarios quienes le consultaron sobre su físico, si volvería a trabajar en televisión y su relación sentimental.

“Cuándo vuelves a la TV a un programa de conversación, si eres tan inteligente y más encima, ahora libre, libre como el viento”, fue una de las preguntas de los cibernautas, haciendo alusión a su soltería.

“La verdad, mi debilidad es el área comunicacional, puedo pensar bien, escribir bien, pero verbalizo pésimo las ideas. No me siento capaz. No digo que no lo trabajaré algún día. Y por lo de libre, siempre me he sentido libre”, admitió Coté López.

La dura vida de Coté

Otra persona le aseguró que muchas mujeres siguen su perfil solamente por su aspecto físico. “¿Te gustaría que te imiten en lo capa que eres para hacer proyectos y estudiar?”, indicó la cibernauta.

“Lo físico hoy pasó a segundo plano. Hubo un tiempo en que fue importante, pero creo que solo es un envoltorio. Espero y me gusta más motivar en otros ámbitos en los que sí considero que valen más que una cara bonita”, respondió la empresaria.

Finalmente, una usuaria le dijo que su vida se veía perfecta, hecho que fue negado rotundamente por Coté López.

“Mi vida no tiene nada de perfecta. He vivido el peor año de mi vida y estoy pasando por el peor duelo de mi vida. Solo intento sobreponer lo bueno siempre”, lamentó.

Cabe recordar que durante este año se confirmó el quiebre definitivo entre ella y Luis Jiménez, quienes firmaron el divorcio a principios de este año.

Coté López | Instagram

