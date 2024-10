El humor de Viña comenzaría a tomar forma: Ya son tres los nombres del stand up comedy que pisarían la Quinta Vergara en el verano de 2025

Cada vez queda menos para una nueva versión del Festival de Viña del Mar y los rumores se acrecientan minuto a minuto acerca de los cantantes y humoristas que conformarán la parrilla de artistas para febrero de 2025.

Y antes de deslumbrar a quiénes suenan como posibles confirmados para pisar la Quinta Vergara, cabe mencionar al nombre del presunto animador que acompañará a Karen Doggenweiler durante las seis noches de esta LXIV edición del festival de música más importante de América Latina: Rafael Araneda.

Según sostuvo Zona Latina , el presentador de televisión con residencia en Estados Unidos sería el compañero de la conductora del matinal de Mucho Gusto . No obstante, esta información no ha sido confirmada por el canal dueño de la licitación del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar hasta 2028, Mega. Sumado a esto, el exRojo Fama Contrafama tampoco se ha referido al tema.

Los artistas que estarían confirmados para el humor de Viña

En esta jornada de viernes 11 de octubre, durante el capítulo de Hay Que Decirlo (Canal 13), soltaron tres nombres de profesionales del humor que estarían con un pie sobre la Quinta Vergara.

En primer lugar, hablaron sobre Pedro Ruminot, quien ya se ha enfrentado al Monstruo de Viña en dos ocasiones: 2016 y 2020. En ambas oportunidades fue galardonado por el público; en su debut solamente obtuvo la Gaviota de Plata, pero en su segunda patita recibió la plateada y dorada.

Luego de este posible confirmado, en el espacio de corte farandulero volvieron a nombrar a una comediante que ya la habrían anticipado hace algunas semanas: Daniela “Chiqui” Aguayo. De ser confirmada, la actriz y guionista se repetiría el plato, puesto que estuvo en 2017, cuando logró quedarse con ambos reconocimientos.

Como tercer y último lugar sonó el nombre de uno de los rostros icónicos del stand up nacional de los últimos años: Eduardo Carrasco, más conocido como Edo Caroe. El mago y comediante de 38 años, al igual que la ”Chiqui”, volvería a ser parte de una parrilla para el Festival, debido a que debutó con una aplaudida rutina en 2016, llevándose Gaviota de Plata y Gaviota de Oro.