“Es un cahuín barato”: Pancha Merino desmiente supuestas acusaciones contra Raquel Argandoña

La panelista de Tal Cual, Francisca Merino, desmintió los rumores de un supuesto enojo de sus compañeros de trabajo en TV+ contra Raquel Argandoña, a quien habrían acusado de cambiar los horarios de grabación, por lo cual estarían cansados con su actitud.

Según la información revelada por el periodista Luis Sandoval en el programa “Que te lo digo”, la situación se desencadenó el pasado viernes durante la grabación del programa que conduce la madre de Kel Calderón, junto a José Miguel Viñuela.

“Tengo entendido que el equipo estaba indignado, porque lo consideran una falta de respeto”, dijo el periodista, en relación al supuesto conflicto que habría comenzado cuando Argandoña -debido a compromisos personales- solicitó a todo el equipo que llegara más temprano de lo habitual para grabar el programa. Pero, ella habría sido la última en llegar.

“Han estado reclamando permanentemente porque están cansados de que les cambien la agenda. Dicen que Raquel se la pasa viajando, que cambian las grabaciones porque la señora tiene un viaje, porque la señora tiene que ir a hacerse la pedicure, porque la señora tiene que ir a la peluquería…”, agregó.

Pancha Merino defiende a Argandoña tras acusaciones

Ante esto, Pancha Merino aseguró que todo sería totalmente falso, asegurando que su compañera es una de las más responsables al interior del equipo.

“No, yo no he visto eso. Son puros cahuines, nada que ver. De hecho, la que primero llega, maquillada y lista es la Raquel. Así que es un cahuín barato que no existe”, recalcó a Publimetro, durante el evento de lanzamiento del helado Mega Trío de Savory, donde también estuvo presente como el rostro de la campaña.

Finalmente, respecto a su rol en Tal Cual, Merino destacó que está completamente radiante.

“Feliz, contenta, chacoteando. Los miércoles son lejos el mejor día. Estoy en un equipo donde hay muy buena vibra y cuando uno trabaja con gente que se lleva bien, no hay ni una discordancia”, sentenció.