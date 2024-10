“Parece que no me quiero ir...”: Delfina Guzmán vuelve al teatro a los 96 años en obra musicalizada por su hijo

Asegurando que “parece que no me quiero ir”, la icónica actriz Delfina Guzmán vuelve a actuar para interpretar la obra “Ciudad”, en la que además está acompañada de su hijo Juan Cristóbal Meza, quien está a cargo de la música del montaje en el que además actúa Laura Loyer.

Al respecto, Delfina Guzmán, de 96 años y que se hizo mayormente conocida en teleseries de la denominada “Época de oro” de TVN con papeles tan recordados como “Olga I Montini” del “Circo de las Montini”; “Mariana Montero” de “Sucupira2, o “Amelia Cox” de “La Fiera”, señaló que está muy contenta y que seguirá actuando hasta que pueda hacerlo.

“El contacto con el público es algo que me hace muy feliz, y mientras tenga la oportunidad y la posibilidad de hacerlo, voy a seguir”, indicó, agregando que espera estar sobre las tablas “al menos mientras yo misma me aguante, ya que a veces me veo en la televisión y me digo: ´ya Delfina, ándate’, pero parece que no que no me quiero ir”, reconoció.

Actuar junto a su hijo músico

Delfina Guzmán presentará la obra musical “Ciudad” en el Bar Inglés Casa Tudor, donde la música es interpretada por el compositor Juan Cristóbal Meza, quien tiene la misión de llevar al público por un recorrido sonoro que captura la dimensión telúrica de Santiago, sus lugares y moradores.

“Bueno yo quiero que la gente vea este trabajo, es un espectáculo misterioso y emotivo, además, trabajar con mi hijo es algo realmente maravilloso”, indicó la actriz sobre el trabajo con su hijo músico.

La obra se presenta este viernes 11 de octubre en Bar Inglés Casa Tudor, ubicado en El Oliveto 4036, en Talagante. En tanto, las entradas tienen un valor de $15.000 y pueden ser adquiridas a través del sitio web www.vesti.cl.