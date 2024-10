“Mamá, te juro que eres insólita, cómo me dices eso”: Paz Bascuñán reveló el particular consejo que le dio a su hija

Paz Bascuñán estuvo como visita en el programa “Al piano con Lucho”, en donde habló sobre la maternidad y cómo es la relación con sus retoños, revelando el inesperado consejo que le dio a uno de ellos.

PUBLICIDAD

“Si tú me preguntas, yo soy mamá antes que nada. Es súper radical para mí la maternidad, hubiera tenido más hijos también”, reveló en el programa conducido por Luis Jara.

Eso sí, su pareja no estaba de acuerdo en esta decisión: “Mi marido me dijo ‘Me hundes la vida, Pacita’. A él no le gustan los niños, y él no quería tener hijos. Pero la maternidad para mí, mis hijos son lo más importante”.

Según las palabras de la actriz, ella es “de esas personas que no estoy yo primero, están primero mis hijos. Yo creo que eso es malo, creo que uno tiene que estar primero, pero mi vida están primero mis hijos”.

De hecho, aseguró que es sobreprotectora con sus retoños: “Me cuesta mucho, si intuyo que pueden sufrir por algo, pero claro, ahí hago muy buena mezcla también con mi marido, porque él es europeo, entonces cría de otra manera”, contó.

“Ponte tú, mi hijo me empezó a pedir que se quería ir solo al parque, tenía 13 años, porque hacía como un polideportivo, hace dos años, y yo ‘sí, anda, anda, tranquilo’, y el como ‘de verdad mamá?’”, relató, agregando que lo siguió a escondidas, pero que él finalmente se dio cuenta.

El extraño consejo de Paz a su hija

Aunque sus hijos son bien portados, por lo que Paz quiere que se suelten un poco y hagan una que otra travesura.

PUBLICIDAD

“Me da un poco de nervios, porque son muy buenas personas, con mucha conciencia, muy empáticos. De repente también les digo como ‘oye, también uno puede embarrarla y puede hacer cosas malas’, cachay”, afirmó la intérprete de “Soltera otra vez”.

“Mi hija me dice ‘Ay, mamá’, o ‘sácate malas notas’ digo yo… ‘quiero ver unos, quiero rojos, quiero que vivas esa experiencia’. Y ella como ‘Mamá, te juro que eres insólita, cómo me dices eso’, pero claro, es como tan perfeccionista que eso me da miedo”, cerró.