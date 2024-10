“Pasó algo demasiado grave”: Vanessa Daroch predice el futuro entre Maite Orsini y Jorge Valdivia

Este jueves les contamos que la diputada Maite Orsini dejó el departamento que compartía con Jorge Valdivia. Hasta los gatitos se llevó. Y todo esto se da luego de días de rumores de quiebre.

PUBLICIDAD

Primero el “Mago” borró las fotos de Instagram, las que había subido de su viaje con Orsini a Buenos Aires. Y luego, bueno, el escándalo del carrete en donde aseguran lo vieron de los besos con otra mujer y también amenazar a una mujer, luego de que se percatara que muchos lo estaban grabando y sacando fotos.

Al respecto en el programa “Hay que decirlo”, la tarotista Vanessa Daroch fue tajante sobre el futuro de la parlamentaria Maite Orsini y Jorge Valdivia.

“Aquí se ve definitiva... Esto es una terminada, se van a volver a juntar, van a hablar... Van a querer reintentarlo, pero no... Hay término, hay rabia y lágrimas. Hay un intento de vuelta por parte de él, pero aunque intenten de nuevo, cero posibilidad”, dijo.

Daroch también comentó que “siento que pasó algo demasiado grave, puede ser más grave de lo que se supo, no se supo todo, pero que ella sí se enteró”.

Valdivia de juerga

Según las malas lenguas, Valdivia fue visto disfrutando de la vida nocturna junto a su hermano Claudio Valdivia y el conocido animador de TVN, Jean Philippe Cretton.

Orsini, en tanto, habría asistido a un matrimonio, sin la compañía de su pareja, quien hace una semana atrás fue objeto de burlas debido al “picoteo” que le sirvió en un plato, con trozos de chocolates y frutos secos. Sencillo aperitivo que incluso Daniela Aránguiz hizo alusión, jactándose que a ella él la invitaba a hoteles de lujo.

PUBLICIDAD

“Imagínate que la última vez, que nosotros ya estábamos separados, Jorge contrató la presidencial de ahora el Mandarino Oriental, y contrató un chef privado. Me siento más importante”, comentó en el programa Sígueme.

Denuncia contra el “Mago”

En el programa “Zona de Estrellas” difundieron el audio de quien habría estado presente aquella noche.

“El fin de semana, Mago Valdivia estuvo en esta discoteque, la gente que trabaja claramente no quiere hablar ya que el público que estuvo presente en la fiesta grabó al Mago Valdivia que estaba con una mujer en la fiesta. Entonces la gente pescó los teléfonos y empezó a grabarlos y él al darse cuenta agredió -sino me equivoco, de fuentes muy cercanas y directamente de las víctimas que claramente no quieren contar por un tema que los pueden despedir- él las agredió, les quitó el teléfono”, relató el contacto.

De hecho, reveló que la persona que fue agredida “hizo la denuncia, constató lesiones” y agregó que la gente fue sacada del recinto, para darle la preferencia a él.

“Lo vieron muchas personas, como cuatro fueron agredidas por Mago Valdivia por intentar sacar una foto grabarlo”, sentenció la personas que presta servicios en Club 30.