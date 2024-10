“Eres un mega falso”: Oriana Marzoli rompe en llanto tras descubrir coqueteo entre Facundo y Pamela Díaz en “¿Ganar o Servir?”

Un tenso momento protagonizó Oriana Marzoli durante el nuevo capítulo de “¿Ganar o Servir?”, esto tras ver las imágenes de Facundo González coqueteando descaradamente con Pamela Díaz.

Todo comenzó cuando los participantes del encierro hicieron una especie de matinal, en donde mostraron videos de diversas situaciones que han ocurrido estos meses dentro de la hacienda. Matías Vega advirtió que “la farándula es sin llorar” y anunció que mostraría un último registro, el cual provocó la fuerte discusión entre la pareja.

En aquel video se veía a Pamela junto a Facundo, participando de una actividad en la que debían recrear la escena de una película romántica llamada “Ghost”.

En las imágenes, se ve que en más de una ocasión ambos coquetean frente a la cámara, recordando su antiguo romance. Este hecho generó la molestia de Oriana, quien no estuvo presente cuando ocurrió dicha dinámica dado que se encontraba fuera de la casona tras un supuesto problema de salud.

La reacción de Oriana

El argentino intentó bajarle el perfil a la situación diciendo que ya le había contado todo a su pareja todo lo que había pasado, pero Oriana Marzoli desmintió dichas palabras.

“No, no es verdad. No recuerdo para nada que me hayas contado absolutamente nada. No dijiste en ningún momento que le decías ‘Para que recuerdes’” cosas así, ni que se te había subido encima”, respondió indignada.

De hecho, aseguró que le sorprendieron las imágenes puesto que Facundo se pone celoso cuando ella se acerca a Rai, por lo que le parece extraño que él hiciera lo mismo.

“No puedo ni hacer ni jajaja de un chiste que dice Rai, porque le molesta. Entonces, imagínate si él me encuentra haciendo el momento Ghost y le digo ‘para que recuerdes’... Quiero ver si le va a molestar”, comentó mientras recreaba parte de la escena con el exGran Hermano, quien se prestó para el juego.

Facundo siguió insistiendo en que le había contado los detalles de esta actividad, a lo que Oriana negó totalmente. “Si yo me subo encima de Rai, a ti te da un p... infarto. Eres un mega falso (...) No me toques los c... No me contaste nada. Punto. Eres un idiota. Que te hable bonito otra”, agregó, enfatizando que le molesta que le diga esas frases.

Posteriormente, ya terminada la actividad, Oriana se dirige a la habitación donde conversa con Luis Mateucci de la situación. En tanto, Facundo intentó acercarse a ella.

“¡Qué no me hables! ¿No me estás entiendo?”, le dijo en cuanto el argentino se asomó a la habitación de los sirvientes.

Minutos más tarde, se ve a Oriana llorando a mares mientras es consolada por Daniela Colett. “Me siento estúpida, yo defendiendo a este idiota siempre, haciendo todo bien”, decía la española, entre lágrimas.