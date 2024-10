“¿Por qué no dije en mi trabajo que hoy no iba a venir?”: Fran García Huidobro reveló que siente “culpa” por no haber estado en un importante momento de su hijo

Fran García-Huidobro tuvo un momento de sinceridad en el más reciente capítulo de su podcast “Di la verdad Rosa”, en donde reveló una gran culpa que siente con respecto a su hijo.

“Hay otra culpa, esa enquistada, que tenemos las que somos madres”, comenzó diciendo la ‘Dama de Hierro’ en la conversación junto a Ingrid Cruz.

“Las mujeres sienten culpa, aunque hoy por suerte está mucho más normalizado, si no dan pechuga. Hay mujeres que se cortan la leche”, explicó, para posteriormente dar a conocer su experiencia con su hijo Joaquín, conocido como NineTeen Elvnn en la escena musical.

“(Hay) episodios con mucha culpa, en la maternidad, como cuando Joaquín comió su primera papilla y yo no estaba, porque estaba trabajando en el SQP”.

“La hora de almuerzo de Joaquín era al mediodía y yo estaba al aire, entonces el papá de Joaquín (Julio César Rodríguez) me mandaba fotos de él, con zapallo o manzana chorreándole la boca”, agregó.

En aquel entonces, Fran se cuestionó todo. “Yo decía: ¿Por qué no dije en mi trabajo que hoy no iba a venir, porque mi hijo iba a comer su primera papilla?”, rememoró la comunicadora en el espacio digital.

Eso sí, su compañera de programa aseguró que en rubros laborales “yo creo que no dan permisos por ese tipo de cosas”. A lo que la expanelista de “Gran Hermano” afirmó que “hoy ya no me volvería a pasar, porque hoy en día yo pelearía eso porque a nosotros nos hicieron volver a trabajar con nuestras guaguas muy chicas”.

Ingrid también siente culpa

Por su parte, Cruz también confesó que también ha sufrido episodios de “culpa” con respecto a su rol como madre.

“Mi culpa fue larga, porque parí a mi hija y al mes estaba grabando. Aún tenía la guata hinchada y tenía que ir a sacarme leche. Era todo engorroso. Mi culpa fue tremenda”, comentó.

“Gracias a Dios, como estaba trabajando, tenía lucas para contratar a alguien que se hiciera cargo de Emilia, mientras yo hacía la pega”, afirmó la actriz, agregando que en aquella ocasión “recuerdo haber llorado dentro del clóset como enferma”.