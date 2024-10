“Estuve con vómitos, fiebre, escalofríos”: Nicolás Solabarrieta evidenció un complicado problema de salud

Durante la jornada de esta semana, Nicolás Solabarrieta reveló que pasó por un complicado problema de salud que lo imposibilitó de realizar sus labores cotidianas y que lo tuvo ausente de las redes sociales.

PUBLICIDAD

A través de una publicación en su cuenta personal de Instagram, el hijo de Ivette Vergara y Fernando Solabarrieta confesó que el día martes no pudo ni siquieras salir de su casa debido a un fuerte dolor que lo afectó.

“Lo que fue mi miércoles intoxicado”, partió señalando en una historia de la plataforma, mostrando las botellas de bebidas isotónicas que usualmente se utilizan para no deshidratarse.

Eso sí, este momento no lo pasó solo y es que fue el mismo influencer quien aseguró que su pareja, Valentina Torres, más conocida como “Guarén”, lo acompañó y lo cuidó durante todo el día.

Para no preocupar más a sus seguidores y despertar las alarmas, Nico Solabarrieta luego compartió detalles de su estado y salud y descartó que fuera algo grave.

¿Qué le pasó a Nico Solabarrieta?

“Me acabo de levantar, estuve todo el día acostado, estuve con vómitos, fiebre, escalofríos. Ahora pediré algo para comer, desde ayer que no como nada”, partió informando el exchico reality a sus fanáticos de las redes sociales.

Según las palabras del influencer, un alimento en mal estado le habría hecho mal y le provocó un fuerte dolor de estómago.

PUBLICIDAD

“Me intoxiqué con un atún, terrible, me comí un tártaro de atún, estuve todo el día vomitando, así que por fin recuperé un poco”, explicó.

Finalmente, Nicolás Solabarrieta aseguró que ya está mejor de salud y que agradeció la preocupación de sus seguidores.

“Para toda la gente que me preguntaba qué me había pasado, fue eso, me intoxiqué con un pescado que estaba, seguramente, descompuesto”, cerró el exparticipante de “Tierra Brava” en la plataforma.