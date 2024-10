Y se marchó...: Confirman primera renuncia a reality “Palabra de Honor” por no aguantar la presión

Miguel Negro Piñera fue el primer participante de “Palabra de Honor” en ser confirmado y el primero en renunciar. Así lo contaron en el programa “Que te lo digo” de Zona Latina, dando cuenta que el ‘perrito, papurri, papá' no habría aguantado la presión y decidió abandonar el encierro.

Según indicó el periodista Luis Sandoval, el hermano del expresidente Sebastián Piñera no soportó la cantidad de actividades físicas y decidió dar un paso al costado.

“Dijo que no daba más, que estaba cansado, que no le gustaban las duchas de agua fría, que no le gustaban los participantes, y que efectivamente no le gustó el encierro y por eso, habría decidido renunciar”.

Finalmente, el panelista reveló que, a pesar de ganar un sueldo millonario por día, Negro Piñera solo pasó una noche como recluta y renunció. Situación que se corroboró luego que se filtraran imágenes de él desde el aeropuerto de Perú, donde contó que había abandonado el programa de Canal 13.

“Se le acercó harta gente al ‘Negro’ Piñera para pedirle un saludo, una fotografía y él se habría ido de ‘tarro’”, señaló.

Finalmente, Sandoval también contó que ya hay una concursante eliminada y se trata de Rubí Galsuky.

Captura Que te lo digo (Rodrigo Mejías)

Millonarios sueldos en Palabra de Honor

Miguel “Negro” Piñera es el participante que recibirá el sueldo más alto, con un pago de aproximadamente 2,6 millones de pesos por día.

Si Piñera permanece en el reality durante un mes completo, podría alcanzar la impresionante suma de 80 millones de pesos mensuales. No obstante, su contrato le permite retirarse del programa en cualquier momento, lo que implica que su salario dependerá del tiempo que decida permanecer en la competencia.

Por su parte, Marcianeke, uno de los artistas más populares del género urbano en Chile, ha negociado un salario diario de 2 millones de pesos. Esto significa que podría ganar cerca de 60 millones de pesos al mes, posicionándolo como uno de los concursantes mejor remunerados de “Palabra de Honor”.

En cuanto a Catalina Pulido, su salario es más modesto en comparación con Piñera y Marcianeke, pero sigue siendo considerable. Pulido recibirá alrededor de 1 millón de pesos diarios, lo que podría traducirse en una recaudación mensual de entre 24 y 28 millones de pesos, dependiendo de su permanencia en el programa. Pulido ha sido una figura recurrente en la televisión chilena, aunque es su primera incursión en un reality de encierro.

Si bien estos sueldos millonarios podrían generar debate en redes sociales, los fanáticos del reality ya están expectantes por ver cómo se desarrolla la dinámica entre estas figuras públicas dentro de la casa-estudio. Canal 13, por su parte, aún no ha confirmado oficialmente estos montos.