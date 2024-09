“Los gritos se escuchaban a la noche”: Vecinos revelan el lado oculto del matrimonio de Pampita y Roberto García Moritán

El ambiente de la farándula argentina está sacudido tras la confirmación del quiebre definitivo entre la modelo Carolina “Pampita” Ardohain y el ministro de Desarrollo Económico, Roberto García Moritán. Lo que hasta hace unos días eran solo rumores se transformó en una polémica realidad, cuando ambos confirmaron su separación, destapando una serie de tensiones y conflictos que habían permanecido ocultos hasta ahora.

El primer golpe lo dio García Moritán, quien admitió en un comunicado que la ruptura no era reciente: “Hace un tiempo ya que Carolina y yo nos hemos separado. Fue una decisión difícil y dolorosa, como cualquier separación, pero lo hicimos con el propósito de proteger la paz y el bienestar de todos los miembros de nuestra familia”, expresó el empresario y político.

Sin embargo, Pampita no tardó en responder con su propia versión de los hechos, negando la declaración de su ahora expareja. En una breve pero contundente respuesta, la modelo afirmó: “Yo me enteré de todo el viernes 20 de septiembre y ese día me separé. No tuve ninguna separación antes de esa fecha”.

Además, para respaldar sus palabras, Pampita compartió capturas de conversaciones de Whatsapp entre ambos, que datan desde el 21 de agosto hasta el 20 de septiembre. En ellas, la pareja aún intercambiaba mensajes afectuosos y se enviaban fotografías, lo que dejaba entrever que, al menos hasta esa fecha, la relación continuaba.

Vecinos revelan el lado oculto del matrimonio

Con el escándalo a flor de piel, comenzaron a surgir nuevos detalles que alimentan la polémica. Un vecino del exclusivo barrio Nordelta Golf Club, donde vivían Pampita y García Moritán, decidió romper el silencio, aunque prefirió mantener su identidad en reserva. En una entrevista con el programa A la Tarde, de América TV, este testigo reveló algunos episodios que mostraban otra cara de la pareja, según consignó La Cuarta.

“No es tanto como se muestra en la tele. Yo tengo un perro labrador que se escapa a veces y ellos tienen un perro chiquito. Bueno, el marido de Pampita una vez me puteó mal porque se me soltó el perro”, comentó el vecino, insinuando que García Moritán no siempre mostraba la imagen calmada que proyectaba en público.

Además, señaló que en el barrio había una percepción de superioridad por parte de la pareja. “Ellos se creen un poco más de nivel, pero somos todos del mismo nivel”, comentó, aludiendo a ciertas actitudes que habrían causado malestar entre los vecinos. “Una vez yo fui con mis sobrinos a la plaza y, cuando ellos llevan a sus hijos, quieren que la plaza esté solamente para ellos”, recordó.

Gritos y discusiones nocturnas

Pero quizás lo más impactante de los relatos fue lo que ocurrió puertas adentro del hogar de la pareja. Según este vecino, las discusiones entre Pampita y García Moritán eran intensas y, en más de una ocasión, el ruido de las peleas llegaba a oídos de los vecinos. “Los vecinos se quejan porque los gritos se escuchan a la noche y tengo a mi mejor amiga que vive pegada a esa casa”, aseguró.

A esto se suma otro testimonio que involucra al empresario en un comportamiento controvertido. Según el mismo vecino, García Moritán habría intentado coquetear con varias mujeres del barrio, lo que finalmente le costó ser marginado por algunos residentes.

El fin de esta relación no solo ha captado la atención en el país trasandino. También ha generado alta expectación en los medios chilenos, ya que la modelo argentina es la expareja del actor chileno Benjamín Vicuña.