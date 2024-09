“Es la última tecnología”: Vale Roth mostró moderno e “invasivo” procedimiento para una “piel maravillosa”

Dicen que para ser bella hay que ver estrellas. Precisamente en eso está la influencer Valentina Roth, quien compartió con sus seguidores de Instagram el retoque estético que se realizó para mejorar su piel.

Según mostró en su red social, se sometió a un moderno procedimiento para tonificar la piel de su rostro y eliminar la papada. Y si bien, fue hace días atrás, aún estaba con hinchazón producto del tratamiento.

“Me pasaron la Morhpeus, que es la última tecnología, te deja la piel maravillosa. Estoy hinchada, aunque antes parecía una bola. Me lo hice en la cara, el cuello y la papada, para que tense la piel, es maravillosa. Recién llevo tres días”, consignó Página 7.

Además, mostró los resultados en la zona de los ojos y la parte baja del cuello que era el lugar que más le interesaba eliminar.

“La recuperación de los ojos ha sido súper rápida. Yo creo que el jueves me sacan los puntos. Me falta que se me recupere un poco más de la cara. Me molestaba la papada y se veía mucho, así que esto fue la mejor opción, porque ya no está, hay que ver como queda en una semana más. Los párpados también, siempre me colgaba mucho, lo tenía súper suelto”, dijo feliz con los resultados.

Finalmente, reveló que este procedimiento sería el preferido de los famosos, a pesar de ser “invasivo” para el rostro.

“Mucha gente conocida se lo ha hecho, es lo top de lo top. Es invasivo, debes tener paciencia porque quedas hinchada por varios días”, destacó junto con mostrar un video.

Velentina Roth (Rodrigo Mejías)

Vale Roth y su vida como madre

La joven influencer de 33 años, quien mencionó haber subido 18 kilos durante el embarazo, se sinceró señalando que “mi vida hizo un giro de prácticamente 360° hace un poquito menos de dos años (...) Yo conocí a Miguel (su esposo), me pidió matrimonio el mismo año –pero quedé embarazada antes que me pidiera matrimonio–, después nació la Antonia, y bueno, la vida cambia”

