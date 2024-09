¿Están volviendo?: Voz de Daniela Aránguiz en historia de Luis Mateucci encendió las alarmas de una posible reconciliación

El término no fue sano y estuvo lleno de dimes y diretes. Sin embargo, al parecer se están volviendo a ver. Se trata de Daniela Aránguiz con el argentino Luis Mateucci, quienes se pelearon a muerte hace unos meses tras ponerle fin a su relación romántica.

Las diferencias se estarían poniendo de lado, según lo que dejó evidencia la última historia del argentino, en donde se escucha una voz que todo chileno podría reconocer, la misma que nos entregó la icónica frase: “Tengo la pura cara ‘e cuica”.

Así es, en la historia que subió Luis desde el balcón de su casa se escucha a Daniela Aránguiz. El argentino estaba haciendo un asado, aparentemente para su padre, quien estaba conversando con la panelista de “Sígueme”.

El hombre mayor aseguró que hay que disfrutar la vida, lo que fue secundado por la exparticipante de “Tierra Brava”. Daniela le dijo que se ve joven, por lo que le preguntó cuántos años tiene, y al escuchar que tenía 60 años, le reiteró que aparentaba menos edad.

“Asadito para el viejo” escribió Mateucci en la historia, y además preguntó por la preferencia en vino, si el argentino o el chileno.

¿Aires de reconciliación?

Ella lo acusó de deberle una suma millonaria de dinero desde cuando eran pareja. Él la acusó de haber inventado un embarazo. Esa fue la tónica de los meses que sucedieron su término tras el ingreso de Mateucci a “Ganar o servir” y del inicio de su relación con Daniela Colette dentro del reality.

A pesar de esta tormentosa historia, a principios de mes, Daniela Aránguiz aseguró que recibió un llamado del argentino. “Estaba en Buenos Aires y me entra una llamada súper tarde, como a las tres de la mañana, contesto y me dicen: ‘Aló, te amo, no me puedo olvidar de ti, perdóname’”, contó.

Según Aránguiz, la llamada era de Luis Mateucci, quien no solo le pidió perdón por los conflictos pasados, sino que, además, reveló que la disputa sobre el dinero que él le debía ya estaría saldada. “Estuvimos hablando, me pidió perdón. Buena onda”, añadió Daniela.

Por su parte, el argentino entregó su versión de los hechos en donde había una discrepancia. A través de sus redes sociales, el argentino desmintió haberla llamado, aunque reconoció la veracidad del resto de lo dicho por su exnovia.

En una historia de Instagram, Mateucci compartió un pantallazo que mostraba que había desbloqueado a Daniela el 1 de septiembre, y que el viernes 6 de septiembre fue ella quien lo llamó.”¿Yo la llamé? Pero lo demás, sí, todo es verdad”, escribió.