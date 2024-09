“Es un proceso tan lindo como violento”: Belén Mora entregó una profunda reflexión sobre el embarazo, la maternidad y el aborto

Hace unas semanas, la comediante Belén Mora sorprendió a sus seguidores al anunciar su tercer embarazo, y este viernes, fue al estelar de Chilevisión, “Podemos Hablar”, junto a su pareja Toto Acuña para hablar sobre esta nueva etapa que están viviendo.

Al comentar cómo fueron las primeras semanas de este nuevo embarazo, Mora señaló que tuvo que tener más cuidados. “Los cuidados que tuve que tener las primeras 12 semanas fue porque tuve una pérdida anterior a Poncho. Cuando una mujer tiene pérdidas en su haber, tiene que tener un poco más de cuidados y preocupación. Por eso, me cuidé un poquito más”, reveló.

“Yo tomaba y fumaba, obviamente dejé de tomar y fumar. Dejé mis medicamentos que es lo más difícil. Yo soy una persona que tengo trastorno anímico bipolar, estoy sin litio y eso es peligroso. Es heavy, fuera de webeo”, reveló la comediante sobre su salud mental.

Ella confesó que dejar su medicamento ha sido lo más difícil de este embarazo. “Entonces esa descompensación es la que más me ha costado y yo creo que por eso no he disfrutado tanto el proceso del embarazo porque estoy con las hormonas, con los síntomas, todo el tema, y con eso. Ando un poco más irritable”, añadió.

Belén Mora Captura: Podemos Hablar de CHV

La reflexión de Belén Mora sobre el aborto

En esa misma línea, Belén Mora hizo una potente reflexión sobre el embarazo y el aborto, al estar pasando por este nuevo proceso. ‘Siendo mamá, y estando embarazada ahora, creo que el proceso del embarazo y de la maternidad es un proceso tan lindo como violento, por lo mismo siempre tiene que ser deseado”, partió.

“No me imagino que una mujer pase por esto de manera obligatoria. Creo que es inhumano, creo que hay que conversar ese tema, estoy hablando sobre el aborto”, aclaró la comediante.

“A mí me encanta esto, puede que lo pase mal de repente, pero es algo que yo decidí hacer, algo que yo estoy dispuesta a pasar. Pero obligar a las mujeres a pasar por todo este proceso hormonal, emocional, físico, es muy fuerte. Creo que hay que hacer algo ahí al respecto”, añadió.

“Yo te aseguro, y lo ha dicho mucha gente, si los hombres fueran los que se embarazaran, podrían abortar en un servicentro”, cerró Belén Mora.