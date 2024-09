Pamela Jiles recordó su millonario sueldo en la televisión: contó que era bastante más de lo que gana como diputada

Junto a su pareja, Pablo Maltés, llegó la diputada Pamela Jiles al estudio de “Todo va a estar bien” de Vía X. Los “abuelos” se sentaron junto a Eduardo de la Iglesia, en donde analizaron distintas parejas del mundo de la política, y respondían con quién les gustaría realizar diversas actividades.

Al momento de llegar a quién le pedirían dinero, y Jiles dijo que sería obvio, ya que Donald Trump estaba dentro de la nómina, pero señaló que es difícil que ella junto a su pareja estén en un aprieto económico. “Yo debo ser la única diputada que pierdo plata en la Cámara”, aseguró.

“La mayoría de la gente gana mucho más de lo que ganaría normalmente siendo diputado. Yo (en la televisión) no sólo ganaba más plata, sino que bastante más plata. Fue un problema que tuvimos que conversar con Pablo cuando a él se le ocurrió esta idea que yo fuera diputada”, continuó la exopinóloga.

Pamela Jiles Captura: Todo va a estar bien de Vía X

La farándula de los feos

“Yo lo estaba pasando chancho en la televisión, no tenía ningún interés ya que encontraba que la política era la ‘farándula de los feos’, una cuestión horrenda que no me atraía en lo más mínimo. Además, teníamos el problema de que ambos íbamos a tener que dedicarnos a eso, porque yo le pedí a él que me acompañara en esa carrera que él me estaba enchufando”, agregó Jiles.

“Por lo tanto, nuestros ingresos se iban a disminuir en una cuarta plata. Yo en la tele ganaba nivel Cubillos o más, que es lo que se ganaba en la tele”, cerró.

Vale recordar que la exministra de Educación, Marcela Cubillos, está en el centro del huracán después de que se dio a conocer el sueldo que gana en la Universidad San Sebastián.

El Mostrador reveló que Marcela Cubillos tenía un contrato de docente por el que le pagaban 17 millones de pesos brutos al mes, el cual, incluso se pagó durante los meses que la exministra estuvo viviendo en Madrid.