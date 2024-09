“No veo cuál es la maldad”: Adriana Barrientos le respondió Ignacio Gutiérrez y aprovechó de mandar un recado a Pamela Díaz

Una polémica desataron los dichos de Adriana Barrientos sobre Tonka Tomicic en “Zona de estrellas”. La Leona aseguró que la exanimadora de Canal 13 habría pedido un préstamo millonario para poder comprarse un auto de lujo.

“Ahora, hace un par de días atrás pidió un crédito en ese factoring y pidió 130 millones de pesos hace 10 días atrás y debido a su buen comportamiento financiero, la empresa inmediatamente decidió otorgarle el crédito que es para la compra de un auto’”, afirmó.

Estos dichos fueron analizados en el panel de “Hay que decirlo”, en donde Pamela Díaz partió cuestionando la veracidad de las fuentes de la Leona, y aprovechó de recordar su juicio con la mencionada. “No puede hablar de mí en dos años más, así que muérdete la lengua ¡Me encanta!”, señaló la Fiera.

Por su parte, Ignacio Gutiérrez fue lapidario con Barrientos, quien empatizó con Tonka. “Me la hicieron a mí. Cuando estaba caminando en el fango, había gente que quería que caminara más en el fango. Eso no se hace y se devuelve”, lanzó.

“Todos sabemos que Tonka hoy día está pasando un mal momento, y querer inventar, literalmente, una cosa para hacerle más daño a su imagen, creo que se acerca a la maldad”, complementó.

Ignacio Gutiérrez y Adriana Barrientos

La respuesta de la Leona

Adriana Barrientos no se quedó callada ante esta interpelación, y le respondió a los animadores de Canal 13. “Cuando uno comete un error o dice algo que no corresponde, uno pide disculpas y eso lo engrandece. En mi caso, yo no voy a pedir disculpas porque eso es así”, partió la Leona.

Ella insistió que no dijo nada malo en contra de Tonka, sino que también destacó el comportamiento financiero de la animadora. “Yo no veo cuál es la maldad o por qué Ignacio Gutiérrez me señala a mí como una persona con maldad. Lo que yo estoy haciendo Ignacio es comentar que tu amiga tiene las cuotas al día, que sí está sujeta a créditos, y lamentablemente en Chile, no todos están sujetos a crédito porque no tiene la plata para pagarlo”, continuó.

“Aunque no tenga trabajo, la cabra se ha dedicado a pagar las cuotas. Así que un beso a Ignacio Gutiérrez, no puedes estar viendo maldad donde no la hay”, añadió.

Esto no paró ahí, ya que aprovechó de mandarle un recado a la Fiera. “Lo otro es que Pamela Díaz dijo que en dos años no podía hablar de ella. ¿Qué es lo que hago ahora mismo? Hablando de ella. Parece que no leyó lo que tenía que leer porque no sabe en qué quedó la situación judicial con ella”, cerró.