“No es un hombre chileno su futuro marido”: Tarotista predijo un supuesto nuevo amor de Pamela Díaz

Esta jornada de 27 de septiembre, durante algunos bloques del programa de la tarde Hay Que Decirlo –de Canal 13– tuvo la presencia de la tarotista Katy Szabo, quien sorprendió al panel con diversas predicciones sobre figuras de la farándula.

Dentro de los numerosos pronósticos que realizó en el estudio de Inés Matte Urrejola, uno que interpeló directamente a un rostro del canal fue el que hizo sobre la conductora del espacio de corte farandulero, Pamela Díaz.

Szabo comenzó su relato revelando acerca del futuro marido de la ex¿Ganar o Servir?: “Es un hombre extranjero. No es un hombre chileno el futuro marido de Pame. No le va a gustar –a la hija de la Pame– este hombre: va a poner sus reglas”.

Frente a estas aseveraciones, Ignacio Gutiérrez, animador del programa, le consultó a la tarotista si a este supuesto galán del exterior ya lo conoce La Fiera. Ella fue enfática en que “no, es alguien nuevo. Si hay un hombre extranjero hoy, diciembre-enero ese hombre ya chao por la Pamela. Este es otro personaje que va a conocer en agosto-septiembre del próximo año” .

Pero la tarotista atendió también otras consultas que le hicieron distintos personajes del panel. Por ejemplo, Katy le señaló a Sofía Camará Sabélo –exparticipante de ¿Ganar o Servir?– que se vienen cambios importantes para ella, sumado a una envidia no menor que habrá a su alrededor. Szabo le dijo que entre diciembre y enero le llegará una noticia.

Como si fuera poco, también dio a conocer detalles sobre el animador del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2025: “Yo creo que la Karen ya pidió que fuera Julián (...) Hay hartas negociaciones que todavía no se llega a un acuerdo, y Mega estaría dispuesto a pagar esa multa (por desvinculación con Chilevisión)”.