“Estuviste en un programa hace poco en donde le pegaste a una mujer”: Michelle Carvalho encaró a Manuel en “Gran Hermano” y lanza grave acusación

Michelle Carvalho protagonizó uno de los momentos más tenso dentro de la casa de “Gran Hermano”, y es que la brasileña encaró a Manuel Napoli delante de todos sus compañeros de encierro.

PUBLICIDAD

Todo se dio mientras se encontraban en la actividad llamada “el trono”, en donde los participantes deben responder una pregunta al azar sobre la convivencia y nombrar a alguien para encararlo por su actitud.

Michelle contra Manuel y Chama

La brasilera le comentó a Chama que se encuentra dolida por su distanciamiento y le echó la culpa al italiano, catalogando como falsa la relación entre ambos.

“Yo siento que él (Manuel) luchó tanto que logró la pareja, la novia que él tanto deseo y tú perdiste una amiga, una que fue leal contigo, que te apañe en tus llantos, que te apoye, que si peleé tus batallas, que sí levanté la bandera por ti. Él ganó una novia, yo perdí una amiga”.

Agregando que si al salir revisa las imágenes de las cosas que ocurrieron dentro de la casa y está equivocada, hará un mea culpa, pero la amistad dentro del encierro de CHV está totalmente quebrada.

“Si tienes razón o no, ten seguro que las disculpas te van a llegar las que correspondan, pero aquí dentro siento que tú no me haces más bien”.

“Soy demasiado real, tú eres una jugadora”, le señaló el italiano al escuchar las palabras contra su interés amoroso, ante lo que la exMundos Opuestos no se quedó callada.

PUBLICIDAD

“Eres tan machito para siempre pelear con minas y no pelear con hombres Te recuerdo que tú estuviste en un programa hace poco, grabado en España, en donde le pegaste a una mujer, no sé si le tiraste un huevo en la cabeza, el pelo, no se y te echaron”, respondió, lanzando la grave acusación.

“Cuando el Seba te ponía el cul… en la cara te quedaste calladito y pasas como mariquita todo el día gritando ‘si me buscan me van a encontrar, ¿encontrar qué? ¿eres fragmentado? ¿Cuántas personalidades tienes y cuántas más vas a demostrar? Aburres loco, eres un tóxico de mier…, eres pésimo para ella y fin. Esa relación nadie se la compra y solo ustedes dos la viven a plena”, aseguró.